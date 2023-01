“Air“, l’attesissimo film sull’accordo tra Nike e Micheal Jordan, sta per arrivare. Debutterà al cinema il 5 aprile 2023. Sarà poi disponibile anche in streaming su Prime Video.

La trama

Negli anni Ottanta un promettente Micheal Jordan inizia ufficialmente a giocare per la NBA.

L’ex dirigente della Nike Sonny Vaccaro ci aveva visto lungo…

Credeva che quel ragazzo fosse il giocatore giusto per consolidare il successo sul mercato del brand sportivo. Tuttavia, il ragazzo voleva firmare a tutti i costi con Converse o Adidas, ma i due brand non erano disposti a rischiare tutto per un giocatore così giovane.

«Mamma non firmerò mai con Nike», queste sono state le parole pronunciate da Micheal a sua madre.

Un impresa quasi impossibile. Ma dopo tanta pressione da parte dei suoi genitori, decide di presentarsi all’appuntamento con il brand sportivo. Ed alla fine venne stipulato lo straordinario accordo. Che dire… il resto è storia!

Il cast del film

Scritto da Alex Convery e prodotto da David Ellison, Jesse Sisgold, Jon Weinbach, Affleck, Damon, Madison Ainley, Jeff Robinov, Peter Guber e Jason Michael Berman.

“Air” è il primo progetto realizzato dalla Artist Equality, nuovissima società di produzione di Ben Affleck e Matt Damon, in collaborazione con gli Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures.

Oltre ad aver personalmente diretto il film, Matt Damon e Ben Affleck interpreteranno rispettivamente il dirigente Sonny Vaccaro e il co-fondatore di Nike Phil Knight.

Attualmente non è stato ancora rivelato il nome dell’attore che vestirà i panni di Michael Jordan. I suoi genitori inevece, Deloris e James Jordan, saranno interpretati da Viola David e Julius Tennon. Coppia nel set e nella vita reale.

Il dirigente del marchio sportivo, Rob Strasser, sarà l’attore statunitense Jason Bateman. Troviamo poi Chris Tucker nelle vesti di Howard White, ex giocatore di basket e dirigente junior del dipartimento “basket” della Nike, mediatore fra alcuni giocatori della NBA e l’azienda.

Marlon Wayans invece interpreta George Raveling, primo allenatore di colore per la Atlantic Coast Conference e la Pacific-10 e principale artefice della collaborazione fra la Nike e Jordan.

Le dichiarazioni del regista

«Matt ed io siamo entusiasti che il pubblico veda “Air” e orgogliosi che sia la prima uscita di Artists Equity. Il film è stato un’esperienza fantastica in cui abbiamo avuto l’onore di lavorare con alcuni dei migliori attori in circolazione e con una troupe composta da eccellenze del settore, i quali hanno portato passione, perseveranza e creatività. È stato uno sforzo collettivo per ricreare una storia straordinaria», ha rivelato Ben Affleck.

«Apprezzo la fiducia di Jen Salke nella nostra capacità di eseguire e consegnare un film di cui siamo orgogliosi, così come l’incredibile supporto continuo di lei e Sue Kroll al film. Amazon Studios, Skydance e Mandalay sono stati tutti fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Il film non avrebbe potuto essere realizzato senza di loro»

«Apprezziamo i passi che ha fatto su ciascuna delle loro parti per realizzarlo e vogliamo ringraziarli. Questa è stata la migliore esperienza creativa e personale della nostra vita»