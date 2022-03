Sul web, è diventata virale una foto di Nicole Kidman che è stata considerata come la reazione dell’attrice a quanto avvenuto tra Will Smith e Chris Rock durante gli Oscar 2022. Il motivo dell’espressione della Kidman, tuttavia, pare essere collegato a un motivo diverso.

Nicole Kidman: lo scatto virale sul web riguarda lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock?

La notizia e il video dello schiaffo che l’attore Will Smith ha dato al comico Chris Rock durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 ha fatto il giro del mondo. Sull’accaduto, proliferano discussioni e prese di posizione di vario genere.

In merito all’episodio, non solo il popolo del web ma anche molte celebrità hanno reagito a quanto successo, esprimendo la propria opinione.

In questo contesto, in particolare, è diventata virale l’espressione sconvolta di Nicole Kidman, fotografata mentre si trovava nella grande sala che ha ospitato la cerimonia degli Oscar. L’attrice è stata immortalata con la bocca spalancata, le braccia aperte e uno sguardo sconvolto.

Nel vedere l’immagine, gli utenti hanno immediatamente pensato che la foto fosse stata scattata proprio mentre Will Smith saliva sul palco per schiaffeggiare il comico. Dietro la reazione della Kidman, tuttavia, pare si celi ben altro motivo…

Il fotografo svela il retroscena dello scatto alla cerimonia degli Oscar 2022

La foto virale di Nicole Kidman associata allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock è stata scattata dal fotografo Myung Chun. In seguito allo scalpore suscitato dallo scatto, il professionista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vulture per chiarire la vicenda e i retroscena che si celano dietro la reazione dell’attrice.

A questo proposito, infatti, il fotografo ha spiegato: “Sì, ho scattato la foto di Nicole Kidman durante la parte non trasmessa in televisione. Sembrava che fosse entusiasta di vedere Jessica Chastain dall’altra parte della stanza”.