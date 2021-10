Il cantante Harry Styles ha deciso di travestirsi da Dorothy Gale, protagonista de Il Mago di Oz, in occasione del concerto a tema Halloween organizzato a New York. In questa circostanza, l’artista ha anche deciso di cantare la sua versione di Somewhere Over the Rainbow.

New York, concerto a tema Halloween: Harry Styles si veste da Dorothy del Mago di Oz

Nella serata di sabato 30 ottobre, Harry Styles ha tenuto un concerto a tema Halloween al Madison Square Garden di New York City. Per il primo dei suoi due concerti dedicati alla festività, il cantante 27enne ha deciso di presentarsi sul palco sfoggiando gli abiti indossati da Judy Garland ne Il Mago di Oz quando interpretò il personaggio di Dorothy Gale nel film del 1939.

Harry Styles non si è limitato soltanto a indossare l’abito della Dorothy di Judith Garland: il cantante, infatti, ha completato il suo look con un paio di collant rossi, un fiocco abbinato tra i capelli, un paio di scarpe Gucci rosso rubinoe dipingendosi le guance di rosso.

Sul palco, mentre Styles si esibiva, accanto all’ex membro dei One Direction, erano presenti anche un cestino da picnic e un cane finto che doveva assomigliare al Toto di Dorothy nel film del 1939.

E, rimanendo fedele al personaggio, Styles ha anche cantato la sua versione di Somewhere Over the Rainbow da Il Mago di Oz, insieme a performance di canzoni già presenti nella sua scaletta, tra cui Watermelon Sugar e Golden.

Harry Styles e i concerti di “Love on Tour”

Harry Styles ha dato inizio a una serie di concerti posticipati con il Love on Tour, partito a settembre. Il cantante aveva pubblicato il suo secondo album da solista, Fine Line, nel dicembre 2019, solo pochi mesi prima che il COVID-19 colpisse gli Stati Uniti. Per questo motivo, il tour era stato più volte posticipato fino al mese di settembre 2021.

In ognuna delle tappe del tour, il cantante si è vestito con abiti eccentrici e colorati: in questo modo, Harry Styles ha ribadito ancora una volta il suo amore per la moda e la vorace voglia di sperimentare look sempre diversi.

Harry Styles: il rapporto con la moda e con gli abiti

Harry Styles è diventato il primo uomo a conquistare una copertina di Vogue indossando un abito bordato di pizzo e una giacca da smoking, per il mese di dicembre 2020. A questo proposito, l’ex On Direction aveva dichiarato che non gli piace “limitarsi” quando si tratta degli abiti che sceglie di indossare.

Commentando il suo rapporto con la moda e la scelta dei vestiti, infatti, il cantante ha spiegato: “I vestiti sono lì per divertirsi, sperimentare e giocare. Ciò che è davvero eccitante è che tutte queste linee si stanno sgretolando. Quando si toglie ‘Ci sono vestiti per gli uomini e ci sono vestiti per le donne’, una volta che si elimina qualsiasi barriera, ovviamente si apre un’arena in cui si può giocare – e ha aggiunto –. A volte, vado nei negozi e mi ritrovo a guardare i vestiti da donna pensando che siano fantastici. È come ogni cosa – ogni volta che metti delle barriere nella tua vita, ti stai solo limitando. C’è così tanta gioia nel giocare con i vestiti. Non ho mai pensato troppo al suo significato, diventa solo una parte estesa della creazione di qualcosa”.