True Spirit: la vera storia di Jessica Watson sbarca su Netflix

Si chiama True Spirit il nuovo film/lungometraggio diretto da Sarah Spillane che racconta la vera storia di Jessica Watson, la velista che decise di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo completamente da sola su una barca a vela.

True Spirit: quando esce e dove vederlo

Il film è disponibile alla visione a partire dal 3 febbraio 2023 direttamente sulla piattaforma streaming di Netflix. Se siete curiosi e curiose di scoprire le avventure di Jessica Watson, non vi resta che sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Si ricorda che Netflix sta iniziando a bloccare la possibilità di condividere account e password, quindi fate attenzione a questo dettaglio ancora sottovalutato.

La trama di True Spirit: di che cosa parla il film

Film originale Netflix, True Spirit racconta la storia vera di Jessica Watson che, appena sedicenne, decide di volere diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in barca a vela, completamente da sola.

Nonostante i dubbi della maggior parte delle persone, che ritengono la missione sostanzialmente impossibile per la giovane velista, Jessica Watson non si dà per vinta e decide di continuare ferma sul suo obiettivo. Con l’aiuto e il forte sostegno del suo allenatore e mentore Ben Bryant e il grandissimo supporto della famiglia, Jessica Watson è determinata.

Nel suo viaggio, lungo circa 210 giorni, Watson dovrà attraversare alcune delle tratte oceaniche più pericolose al mondo: ci riuscirà?

La paura di non farcela, la paura del pericolo stesso, la motivazione di una giovane ragazza in preda a una delle prove più difficili di tutta la sua vita. A bordo della sua Ella’s Pink Lady (nel film viene chiamata solo Pink), Jessica Watson si troverà a compiere qualcosa di grandioso.

Il cast di True Spirit

Il film, diretto da Sarah Spillane si compone di un cast ricchissimo:

Teagan Croft

Cliff Curtis

Anna Paquin

Josh Lawson

Bridget Webb

Vivien Turner

Stacy Clausen

Todd Lasance

La vera storia di Jessica Watson: ecco a che cosa si ispira True Spirit

Jessica Watson, oggi manager e consulente finanziaria per la Deloitte, all’età di soli sedici anni decise di fare il giro del mondo in solitaria a bordo di una barca a vela, la sua Ella’s Pink Lady. Nata e cresciuta con la grande passione per il mare e soprattutto per la navigazione, Watson già a quindici anni sapeva che nella vita avrebbe voluto fare qualcosa di grande che sarebbe rimasto nella storia. E così fece.

Inutile dire che le critiche e i commenti negativi rivolti sia a lei, sia alla sua famiglia, furono numerosi. Molte persone considerarono la missione assurda e pericolosa, soprattutto per una giovane adolescente inesperta dei pericoli che spesso l’oceano porta con sé.

La partenza di Jessica Watson fu stabilita per il 1 maggio 2009 da Sydney e il suo ritorno avvenne un anno dopo, il 15 maggio 2010. Nonostante le difficoltà (acque mosse, assenza di vento e agenti atmosferici vari), la giovane velista è riuscita a concludere la sua missione, diventando così una delle australiane più famose al mondo. Il suo viaggio fu seguito in diretta attraverso un blog che lei stessa aveva creato per potere condividere tutte le emozioni provate durante la tratta.

True Spirit racconta proprio questo e il coinvolgimento sarà totalizzante.