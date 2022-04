Nei Tuoi Occhi di Francesca Michielin: testo e significato

Nei tuoi occhi di Francesca Michielin è un singolo della cantante italiana, pubblicato l’8 ottobre 2021. La musica è di Andrea Farri. Inserito nella colonna sonora di Marilyn ha gli occhi neri, diretto da Simone Godano, è stato candidato ai David di Donatello 2022 come miglior canzone originale.

Gli attori protagonisti, Miriam Leone e Stefano Accorsi, compaiono anche nel video musicale, diretto da Giacomo Triglia.

Nei tuoi occhi di Francesca Michielin: Testo

Quando tu mi guardi, forse te ne accorgi

Mi attraversi e arrivi in fondo ai miei ricordi

Mi tuffo nei tuoi occhi, ci nuoto dentro

Finché sento che non tocco più

Mi tuffo nei tuoi occhi e quando piangi

Come grandine mi butti giù

Non esistono scuse

Nella testa mille cose esplodono e a domino precipito

Come mille rose

Che sbocciano in un giardino esotico di petali che cadono

Tu mi non annoierai mai

Liberami le ali, squarciami il cuore, prenditi tutto

Lanciami i tuoi sguardi come petardi quando fuori è buio

Non so più le cose che non so dire

Tu mi dai la voce ogni giorno per poterle gridare

Liberami le ali, provaci tu

Quando tu mi parli, non so a cosa pensi

Quasi prendi a pugni tutti i tuoi discorsi

Mi tuffo nei tuoi occhi, un po’ sprofondo

Non so fingere come fai tu

Mi tuffo nei tuoi occhi che se sto a galla

Magari non ti vedo più

Liberami le ali, squarciami il cuore, prenditi tutto

Strappa via le paure, portami via altrove dove non è buio

Un sacco di cose che non so dire

Tu mi dai la voce ogni giorno per poterle gridare

Come un bengala esploso nel cuore mi dai la forza di dire

Che c’è tutto da fare

Liberami le ali, squarciami il cuore, prenditi tutto

(Liberami le ali, squarciami il cuore, prenditi tutto, niente)

Lanciami i tuoi sguardi come petardi quando fuori è buio

(Lanciami i tuoi sguardi come petardi quando fuori è buio)

Liberami le ali, provaci tu

Liberami le ali, salvami tu

Il significato

Il testo della canzone è ovviamente collegato alla trama del film. Centrale infatti è la relazione tra i protagonisti Diego e Clara e il loro viaggio alla ricerca di una felicità perduta, possibile solo con chi ti accetta per quello che sei. Clara è una mitomane, mentre Diego è nevrotico e si incontrano in un centro diurno di riabilitazione. I due non sono persone facili da gestire in una relazione e tendono a fare del male a sé stessi e agli altri, allontanandoli.

Ciò però non significa che non vogliano o non riescano ad amare, anzi, a volte i loro sentimenti sono troppo forti, quasi difficili da sopportare.

I due protagonisti si rincorrono, loro stessi non comprendono totalmente i propri sentimenti, eppure capiscono che l’altra persona rappresenta da una parte la salvezza, dall’altra la libertà di mostrarsi come si è veramente, senza dover fingere. La canzone descrive cosa accade nella testa dei protagonisti quando si rendono conto di quanto sia importante la persona amata.