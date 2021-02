La vita privata e la biografia di Natasha Tozzi, la modella e figlia del noto cantautore Umberto che ha rubato il cuore al motociclista Andrea Iannone.

Natasha Tozzi chi è

Natasha Tozzi è una modella e influencer italiana, figlia del noto cantautore Umberto Tozzi.

È nata il 15 settembre 1989 dal secondo matrimonio del cantante del brano Ti amo: sua madre è Monica Michielotto. Ha un fratello, Gianluca, noto alle cronache rosa soprattutto per la sua relazione amorosa con la showgirl Raffaella Fico. Nicola Armando è invece il fratellastro di Natasha Tozzi, nato dal primo matrimonio del padre con la scomparsa Serafina Scialò.

Ha un bel rapporto con il padre Umberto, seppur non abbia seguito la strada della musica nella sua carriera.

Natasha, con il suo fisico longilineo e tutto curve, è stata invece attratta dal mondo della moda. La sua vita privata è stata spesso al centro dei gossip: ha avuto alcune relazioni che hanno fatto parlare molto i tabloid.

Vita privata e curiosità

Chiacchieratissima soprattutto per la sua vita sentimentale, la modella e influencer Natasha Tozzi ha avuto due uomini importanti nel suo passato. Il primo è stato Stefano Ricucci, l’imprenditore ed ex marito di Anna Falchi. Natasha e Stefano hanno avuto una breve relazione nel 2014, grazie alla quale sono finiti su tutti i giornali soprattutto a causa della notevole differenza di età tra i due. Lei aveva infatti 24 anni mentre l’imprenditore ne aveva all’epoca 51. Pare che addirittura Natasha avesse portato a casa Ricucci per presentarlo ai suoi genitori. La madre Monica Michielotto definì il nuovo fidanzato della figlia come una persona simpatica e di compagnia, anche se preoccupata per la differenza di età. Pochi anni dopo, nel 2016, Natasha Tozzi si innamora di Alberto Franceschi, rampollo dell’azienda Grafica Veneta nonché Brand Manager del suo marchio di scarpe Hide&Jack.

Nel 2021 è stata ‘pizzicata’ con una nuova presunta fiamma. Si tratta del pilota motociclistico Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. I due si sarebbero dati appuntamento in segreto in un locale in centro a Milano, dove sono stati paparazzati: all’uscita avrebbero fatto finta di non conoscersi, salvo poi salire entrambi sull’automobile di Andrea Iannone. Il motociclista ha forse ritrovato il sorriso dopo le vicende di doping, che lo hanno costretto a mettere da parte la motocicletta fino al 2023.