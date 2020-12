Il naso è una parte importante del viso di una persona e dona armonia al suo aspetto e figura. Per chi soffre del difetto e dell’imperfezione dovuta al suo naso, in quanto lo vorrebbe più piccolo, ecco come fare. Vediamo le alternative alla chirurgia per il naso piccolo e il miglior correttore da usare.

Naso piccolo

Ogni persona ha un naso unico sia per quanto riguarda la forma che le dimensioni. Se il vostro naso vi crea imbarazzo o fastidio ed è segno d’insicurezza per voi, sappiate che ci sono alcuni metodi molto utili e validi che aiutano. Per ottenere il naso piccolo, non è necessario ricorrere alla chirurgia estetica, ma esistono delle valide alternative che sicuramente vi faranno sentire maggiormente a vostro agio.

Il trucco, la tecnica del contouring è sicuramente una valida opzione in quanto permette di scurire alcuni punti grazie all’uso di alcuni prodotti quali il primer, l’illuminante e il fondotinta. Usando questi prodotti beauty e un pennellino è possibile correggere la forma del naso, soprattutto se lo avete particolarmente grande e desiderate ridimensionarlo.

Oltre ai classici metodi e rimedi, per ottenere un naso piccolo senza ricorrere alla chirurgia potete optare per il rinofiller. Una alternativa molto soft e che non presenta particolari controindicazioni, in quanto corregge la forma del vostro naso soprattutto in presenza di inestetismi molto importanti. Il rinofiller rimodella il naso senza il bisturi, lavorando sui volumi.

Una tecnica che permette d’iniettare dei filler sotto cutanei in modo da modificare la forma e le dimensioni del naso per renderlo più armonioso e bello da un punto di vista estetico. In questo modo non si hanno problemi di nessun tipo e avrete il naso che desiderato.

Naso piccolo: rimedi

Per un naso piccolo sono diverse le soluzioni e alternative valide e al tempo stesso efficaci che esulano dalla chirurgia estetica, quindi dall’intervento di rinoplastica. Le dimensioni di un naso importante possono essere una barriera in quanto minano il rapporto e la fiducia che si ha in se stesse perdendo anche parte del proprio fascino.

Potete avere un naso piccolo senza chirurgia ricorrendo a metodi naturali che sono funzionali e specifici. Tra queste soluzioni, vi è un esercizio che permette di usare gli indici e i pollici premendo sulle narici in modo da ridurne le dimensioni. Si consiglia di fare questo esercizio per almeno una ventina di volte al giorno.

Un altro esercizio molto valido consiste nel mettere il dito indice nella parte inferiore del naso e il pollice in quella superiore. Bisogna poi pizzicare verso il basso per abbassare la dimensione del naso. Un massaggio al naso permette di ottenere importanti benefici e averlo proprio della forma e dimensioni che maggiormente desiderate.

Alcune ricette a base di componenti naturali hanno lo scopo di ridurre le dimensioni del naso. Una di queste consiste nel mescolare zenzero macinato e acqua per poi applicarlo sul naso. Si può anche mescolare lo zenzero insieme al dentifricio o aceto di mele per poi applicarlo per una ventina di minuti. In questo modo si ottengono ottimi risultati e un rimpicciolimento del naso.



Naso piccolo: miglior tutore nasale

Per il naso piccolo (o altri lievi difetti non gravi), sono diverse le soluzioni che potete adottare, senza ricorrere alla chirurgia. Una di quelle maggiormente efficaci e consigliate sono sicuramente i tutori nasali e il migliore, al momento, sul mercato è Rhino Correct. Un dispositivo nasale che aiuta a corregge le imperfezioni lievi e non gravi del naso.

Un dispositivo nasale d’applicare sul naso per almeno 15 minuti. Non ha controindicazioni o effetti collaterali. Non causa irritazioni o rossori, come altri prodotti che si trovano in commercio. Indicato soprattutto per i difetti e le imperfezioni lievi del naso. Non è consigliato per chi ha problemi gravi riguardanti il setto nasale.

Un tutore nasale

Un tutore nasale che si compone di vari cuscinetti realizzati in silicone che comprimono la cartilagine per rimodellarla. Un dispositivo come Rhino Correct corregge i difetti e le imperfezioni del naso dandogli una forma e un aspetto maggiormente simmetrico. Un prodotto che corregge la forma del naso in modo del tutto naturale.

Si adatta a qualsiasi forma del naso e basta semplicemente applicarlo come fosse una molletta in modo da ottenere i migliori benefici possibili. Adatto anche alle pelli maggiormente delicate e sensibili. Le proporzioni del naso, grazie a questo tutore, sono molto più armoniose ed equilibrate. Elimina le varie irregolarità, tra cui il naso a patata. Inoltre, corregge la gobba levigandola. Risolleva la punta del naso, restringe le narici dando un aspetto più simmetrico e proporzionato.

Basta usarlo almeno due o tre volte a settimana per circa 15 minuti al giorno. In pochissimo tempo, noterete i risultati di questo prodotto che permette di modificare il naso in maniera graduale. Bisogna attendere almeno tre mesi per avere risultati che siano soddisfacenti e duraturi.

Gli utenti che lo hanno provato ne sono entusiasti

Per chi volesse approfittare dei benefici di Rhino Correct, sappiate che non è reperibile nei siti di e-commerce oppure nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto.