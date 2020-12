Il naso è una parte importante del viso in quanto dona armonia all’intero volto. Non tutte, però, amano questo aspetto del viso e vorrebbero porvi rimedio, possibilmente senza l’aiuto della chirurgia. Vediamo come fare se si ha un naso aquilino e quali consigli adottare in merito.

Naso aquilino

Si chiama in questo modo in quanto può avere delle somiglianze con il becco dell’aquila, quindi molto adunco e pronunciato. Il naso aquilino tende a caratterizzarsi per il ponte nasale e dorso alquanto prominente. Inoltre, è spesso paragonato al naso di Dante, dal momento che, in base alle fonti e informazioni, si tratta di una parte molto simile a quella del noto poeta.

Solitamente chi ha un naso di questo tipo, tende ad avere problemi di autostima e insicurezza in quanto non lo ama particolarmente e vorrebbe trovare dei metodi che prescindono ed esulano dalla chirurgia estetica e, quindi, dal bisturi. Sono pochissime le persone o le donne che possono considerarsi orgogliose del proprio naso aquilino.

Per molti soggetti, è spesso fonte di disagio e insicurezza, oltre che d’imbarazzo. Per molte persone, può rappresentare un problema in quanto tende a rovinare il viso rendendolo sproporzionato. Se una persona ha il naso aquilino, ha la punta nasale rivolta verso il basso, quindi si tratta di un tipo di naso adunco.

Per chi ha un naso aquilino, non vi preoccupate, perché sono diversi i rimedi e soluzioni utili ed efficaci per la giusta soluzione, senza affidarsi alla chirurgia estetica.

Naso aquilino: consigli e trucchi

Per nascondere o camuffare il naso aquilino, sono varie le soluzioni che esulano dalla chirurgia estetica e che hanno la stessa efficacia e validità. Con il giusto make up si possono nascondere le piccole e grandi imperfezioni dovute a questa parte del viso. In questo modo, si permette di renderlo meno evidente esaltando altri aspetti. Per realizzarlo, si ha bisogno di correttore chiaro e scuro, fondotinta coprente e pennello grande per sfumare.

Bisogna stendere il fondotinta correggendo le varie imperfezioni in modo da ottenere un make up protettivo e coprente per questa zona del viso. Un correttore scuro, ma anche della terra, permettono di scurire questa zona grazie alla tecnica del contouring. Con il correttore chiaro, bisogna illuminare la zona tra l’attaccatura superiore del naso e le sopracciglia in modo da creare una zona d’ombra per non evidenziare la gobbetta.

Un altro metodo per nascondere e camuffare il naso aquilino è concentrarsi su altri aspetti del viso, provando a esaltarli. Truccare gli occhi, allungando le ciglia con il mascara oppure colorare le labbra con toni di rosso oppure di lip gloss lucido, permette di distogliere l’attenzione dal vostro naso concentrandosi su altro.

Per il naso aquilino, un aiuto arriva dal mondo dell’hair stylist con varie acconciature. No ai capelli lunghi e lisci in quanto tendono ad accentuarlo in misura maggiore, ma optate per un taglio di capelli che sia medio corto oppure una scanalatura anteriore insieme a un ciuffo sbarazzino che permetta di nascondere questo inestetismo.



