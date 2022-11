Il naso è una parte importante del volto poiché dona la giusta simmetria. Alcuni soggetti possono vivere con complessità e difficoltà i problemi legati alla forma e alle dimensioni del naso. Per avere un naso alla francese che sia molto piccolo e delicato, la chirurgia non è la sola possibilità. Scopriamo come fare senza avvalersi di questa soluzione.

Naso alla francese

Una tipologia di naso che si contraddistingue per delle forme ridotte e piccole, ma anche per le narici modeste. Secondo alcuni, il naso alla francese è perfetto proprio perché piccolo e delle giuste dimensioni. Nonostante il nome, è sicuramente riscontrabile in diversi fenotipi europei e non è una caratteristica tipica francese.

Secondo i media e i canoni di bellezza, è sicuramente riconosciuto come un esempio di perfezione. Un tipo di naso molto comune in Francia, ma anche nei paesi dell’arco alpino. Si contraddistingue per essere una tipologia di naso molto piccolo con narici contenute e il picco equilibrato verso l’alto. La linea del dorso può presentarsi diritta oppure leggermente concava.

Tra tutti coloro che ogni anno si rivolgono alla rinoplastica, il naso alla francese è sicuramente quello maggiormente richiesto e particolarmente apprezzato. È sulla cresta dell’onda da tantissimo tempo ed è reso celebre tra le donne per la forma ondulata e minuta. Inoltre, si contraddistingue per uno stile molto elegante e sobrio.

Molto amato e apprezzato dal sesso femminile proprio perché è in grado di esprimere finezza e sensibilità. Molto attraente sulle donne ed è particolarmente indicato a coloro che hanno un viso piccolo e tondo in modo da farlo risaltare maggiormente.

Naso alla francese: cosa fare

Considerando che il naso alla francese è molto apprezzato e richiesto, per ottenerlo non è necessario sottoporsi a interventi di rinoplastica che non sempre danno i risultati sperati. Sono vari i metodi che prescindono dalla chirurgia e anche dal rinofiller, ovvero le iniezioni di acido ialuronico che sicuramente aiutano a dare al naso l’aspetto maggiormente indicato.

Tra i vari metodi è possibile affidarsi a uno strumento come Rhino Correct, una clip che corregge le imperfezioni e difetti del naso in maniera del tutto naturale, sana senza causare danni. Oltre a questo dispositivo, ci sono anche altre soluzioni come il make up tramite la tecnica del contouring che, con il chiaroscuro, permette di camuffare le imperfezioni,.

Permette di mascherare i difetti del naso e, al contrario della rinoplastica, è assolutamente conveniente ed economico. Il contouring permette, grazie all’uso del fondotinta e di colori chiari, di creare degli effetti e giochi di luce che mettono in risalto alcune parti del volto in modo da concentrarsi su altro e non sul proprio naso alla francese.

Oltre a queste tecniche, ci sono anche degli esercizi che permettono di rinforzare i muscoli del naso alla francese in modo da modellarlo. Un esercizio consiste nel premere con l’indice di entrambe le mani i lati del naso per poi respirare con una certa forza. Con un po’ di impegno e costanza, si possono sicuramente ottenere dei buoni risultati.

Naso alla francese: correttore nasale

Per migliorare l’aspetto del naso alla francese e riuscire a non avere troppi complessi, è possibile affidarsi a una soluzione considerata l’alternativa naturale ed economica della rinoplastica. Stiamo parlando di Rhino Correct, un supporto in silicone che aiuta a correggere questo aspetto del proprio viso in modo da non viverlo con difficoltà.

Modifica l’aspetto del naso andando proprio ad agire e lavorare sul tessuto cartilagineo. Una soluzione economica, priva di costi eccessivi come può essere l’intervento di chirurgia. Una clip molto piccola e per nulla fastidiosa o invasiva che non lascia segni, irritazioni o cicatrici di nessun tipo sulla pelle. Rhino Correct è indicato essenzialmente per i problemi lievi del naso. In caso di difficoltà respiratorie o di problematiche legate al trauma del setto nasale, si consiglia di affidarsi a metodi come appunto la chirurgia.

Una clip innovativa e tecnologica che basta applicare anche per solo pochi minuti sul naso per ottenere ottimi benefici e risultati. Una clip che agisce sul tessuto della cartilagine andando a intervenire sulla struttura anatomica del naso in modo da correggere gli inestetismi.

Grazie ai suoi benefici e alla tecnologia, è definito come il miglior rimedio naturale alla chirurgia (per i casi non gravi)

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si adatta a qualsiasi tipo di naso ed è possibile regolare i cuscinetti in modo da farli aderire perfettamente alla cute. Già dopo poche settimane è possibile ottenere i primi risultati, anche se si ha bisogno di un tempo maggiormente lungo per ottenere una azione completa e dei benefici ottimali nel tempo.

Non causa effetti collaterali o controindicazioni ed è sicuro da usare per tutti.

Un dispositivo del genere, essendo esclusivo e originale, non si ordina nei negozi di e-commerce o Internet, ma il solo modo è collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto compilando il modulo dell’ordine con le proprie generalità in modo da attivare l’offerta che consiste di una confezione di Rhino Correct al costo di 49€ invece di 78 con altri pacchetti da valutare. Il pagamento è possibile con le varie forme a scelta del consumatore come Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.