Nada Malanima è una delle cantautrici più brave del panorama musicale italiano. Nel suo repertorio ci sono canzoni che, ancora oggi, le emittenti radiofoniche trasmettono quotidianamente. Da Ma che freddo fa a Il cuore è uno zingaro. Cosa sappiamo della sua vita privata?

Nadia Malanima: chi è?

Classe 1953, Nada Malanima nasce il 17 novembre a Gabbro, frazione di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno. Figlia di un clarinettista, debutta nel mondo della musica a soli 15 anni. Non si esibisce su un palco qualsiasi, ma al Festival di Sanremo, portando in scena, insieme ai Rokes, il brano Ma che freddo fa. La canzone non vince la kermesse musicale, ma ottiene un grande successo. Per ben 5 settimane è al primo posto nelle classifiche italiane e diventa un tormentone anche all’estero.

Da questo momento in poi, la carriera di Nada è un continuo crescendo e viene soprannominata “Il pulcino di Gabra“. Nel 1970 si presenta al Festival di Sanremo con Ron, ma l’anno fortunato è il seguente, quando sale sul palco dell’Ariston con Nicola Di Bari. Il brano che li porta alla vittoria è Il cuore è uno zingaro, ancora oggi pilastro della musica italiana.

Nel 1972, Malanima torna ancora una volta nella città dei fiori, con il brano Re di denari, ma si classifica solo terza.

L’anno seguente, Nada decide di allontanarsi dalla musica pop e si avvicina al cantautorato, scelta che non le porta grande fortuna. Così, all’inizio degli anni Ottanta, torna al suo genere musicale di nascita e nel 1983 esce con l’album Smalto. Il brano Amore disperato, contenuto al suo interno, la fa tornare in auge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nada Malanima Official (@nadamalanima)

Nada Malanima oggi

Dopo il grande successo ottenuto, Malanima decide, tra gli anni Novanta e Duemila, di tornare a dedicarsi al cantautorato, scelta che la rende meno ‘commerciale’. In questo periodo ha collaborato con grandi artisti, come: Paola Turci, gli Zen Circus e i Criminal Jokers di Francesco Motta. Tra i suoi brani più famosi degli ultimi anni c’è, senza ombra di dubbio, Senza un perché, inserito nella colonna sonora della serie The Young Pope di Sorrentino.

Nada, da sempre molto riservata, è sposata da oltre 40 anni con Gerry Manzoli, bassista dei Camaleonti e vive con lui a Manciano, in provincia di Grosseto. La coppia ha una sola figlia, Carlotta, che è direttrice di produzione cinematografica.

LEGGI ANCHE Chi è Noemi: tutto sulla cantante dai capelli rossi