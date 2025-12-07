Mostra di Barbie ad Arcore: Celebra la Femminilità con Stile e Creatività

Scopri la straordinaria mostra di Barbie presso Villa Borromeo e unisciti a noi per sostenere la Caritas di Arcore. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e contribuire a una causa importante!

Dal 6 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, Villa Borromeo d’Adda ad Arcore ospiterà una mostra straordinaria che metterà in luce il mondo delle Fashion Barbie Dolls. Questo evento, intitolato Le Donne: 500 Fashion Barbie Dolls in Mostra, non rappresenta solo un’esposizione di bambole, ma un vero e proprio viaggio attraverso le storie, le culture e le identità femminili.

Un evento che celebra la femminilità

La mostra è il risultato di una collaborazione tra il Comune di Arcore e la Caritas della Comunità Pastorale Sant’Apollinare, con la direzione artistica di Valentino Damiano Donghi.

L’obiettivo è far emergere la complessità e la ricchezza delle esperienze femminili contemporanee, utilizzando le Barbie come simbolo di diversità e identità.

Un’esperienza da condividere

L’evento è progettato per attrarre un pubblico variegato, comprendente bambini, collezionisti, famiglie e appassionati d’arte. Ogni visita sarà guidata, garantendo un’esperienza coinvolgente ed educativa. Le visite si svolgeranno in fasce orarie specifiche, sia al mattino che nel pomeriggio, per assicurare un accesso ordinato e piacevole.

Un gesto di solidarietà

La partecipazione alla mostra prevede una donazione di 5 euro, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas di Arcore. Questo gesto supporta un’importante causa sociale e consente ai visitatori di contribuire attivamente a un progetto culturale significativo. La solidarietà diventa così una parte integrante dell’esperienza artistica.

Orari e modalità di accesso

Le fasce orarie disponibili per le visite sono le seguenti:

Mattina: 10:00 – 11:00 e 11:15 – 12:15

Pomeriggio: 14:00 – 15:00, 15:15 – 16:15, 16:30 – 17:30

È possibile prenotare il proprio posto attraverso la piattaforma TrustMeUp, rendendo così la visita un atto di impegno sociale.

Un mese dedicato alla consapevolezza

Questo evento si inserisce nel contesto più ampio del progetto Arcore è Lei – Mese della Donna, che comprende una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere e sull’importanza del rispetto verso le donne. Il sindaco Maurizio Bono ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un forte messaggio contro ogni forma di violenza.

Attività collaterali e convegni

Accanto alla mostra, sono programmati eventi che spaziano dall’arte al teatro, fino a convegni informativi.

Un appuntamento significativo sarà il convegno Il soccorso alle vittime di violenza di genere, che si svolgerà il 4 dicembre presso l’Istituto Stoppani. Durante l’incontro, esperti del settore discuteranno degli strumenti di protezione e supporto per le donne.

Arcore, attraverso queste iniziative, ribadisce il proprio impegno a favore della difesa dei diritti delle donne e della creazione di un ambiente più sicuro e rispettoso. La mostra delle Barbie non rappresenta solo un’esperienza visiva, ma si configura come un’opportunità per riflettere e contribuire a una causa di grande valore sociale.