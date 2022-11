Se avete visto la serie-tv Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, l’avrete sicuramente notata nelle vesti della matrigna del protagonista, Shari Dahmer.

Molly Ringwald, classe 1968, è una nota attrice americana con alle spalle una carriera ricca di soddisfazioni e ruoli importanti: scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Molly Ringwald: chi è l’attrice?

Molly Ringwald è nata a Roseville, California, il 18 febbraio 1968 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 54 anni.

La propensione artistica di Ringwald arriva direttamente dalla famiglia; il padre, Robert Scott “Bob” Ringwald, infatti, era un musicista jazz e sebbene non facesse parte del mondo della televisione e del cinema, avrà contribuito allo sviluppo artistico della figlia, che da lì a poco sarebbe diventata una grande attrice.

Ringwald ha anche due fratelli, Beth e Kelly, e aveva un fratello maggiore, scomparso purtroppo prima della sua nascita.

Molly Ringwald fa il suo esordio proprio da attrice nella serie-tv L’albero delle mele, ma sarà con i progetti cinematografici successivi che Ringwald diventerà assai nota al grande pubblico. Ringwald è stata scelta per il suo primo ruolo importante come Molly nella sitcom della NBC The Facts of Life (1979-1980), dopo che un direttore del casting la vide interpretare un’orfana in una produzione teatrale del musical Annie.

Debutta al cinema nel 1982 con la pellicola Tempest nel ruolo di Miranda, parte che le ha donato una nomination ai Golden Globe come Nuova stella dell’anno.

L’attrice è molto conosciuta anche per le sue notevoli collaborazioni con il regista John Hughes e si è conseguentemente affermata come una vera e propria icona per adolescenti dopo essere apparsa nei film di successo del regista, come Sixteen Candles (1984), The Breakfast Club (1985) e Pretty in Pink (1986).

Successivamente Ringwald ha recitato anche in The Pick-up Artist (1987), Fresh Horses (1988), e For Keeps (1988).

Negli anni ’90 sappiamo che Ringwald rifiutò i ruoli principali femminili in Pretty Woman e Ghost, trasferendosi poi a Parigi e recitando in alcuni progetti cinematografici francesi. Dopo qualche anno fa il suo ritorno negli Stati Uniti e continua la sua carriera attoriale in vari film e serie-tv, aumentando il suo bagaglio come attrice e divenendo sempre di più un’attrice affermata.

Anche gli anni 2000 sono per Ringwald ricchi di soddisfazioni ed esperienze uniche: recita in In the Weeds, Not Another Teen Movie, Enchanted April, Modern Orthodox, Sweet Charity, The Secret Life of the American Teenager (interpretava la madre dell’adolescente, Anne Juergens).

Sapevate che ha anche recitato in una produzione teatrale su Anna dai capelli rossi? Insomma, Molly Ringwald ha sperimentato la recitazione in ogni sua forma, dimostrando di avere personalità e un forte senso di adattamento e versatilità.

Tra le sue apparizioni attoriali più recenti vi è sicuramente il ruolo di Shari Dahmer nella serie dedicata all’assassino Jeffrey Dahmer, in onda su Netflix.

La vita privata di Molly Ringwald

Molly Ringwald ha sposato lo scrittore Valéry Lameignère a Bordeaux, in Francia, il 28 luglio 1999. La coppia, però, ha divorziato nel 2002. Cinque anni dopo, nel 2007, Ringwald ha ritrovato l’amore e si è sposata con lo scrittore ed editore di libri Panio Gianopoulos, dal quale ha avuto una figlia (2003) e una coppia di gemelli maschi (2009). Attualmente la coppia vive a New York.

L’attrice è presente anche sui social network: il suo profilo Instagram vanta 1,5 milioni di follower per circa 1500 post pubblicati. Una carriera brillante quella di Molly Ringwald, che ancora una volta ha dimostrato di essere all’altezza dei ruoli che ricopre sul set.