Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha sfoggiato un fisico perfetto coperto solo da un bikini minimal con un tanga sgambato, che ha conquistato tutti.

Moda e trend 2023, il bikini di Deva Cassel e il tanga sgambato sono super chic

Il primo costume sfoggiato da Deva Cassel in questa stagione ha lasciato tutti senza parole. Mentre era in India per lavoro, la diciottenne ha mostrato il suo fisico perfetto, con il primo costume dell’anno. È stata ospite della sfilata di Dior insieme a Casa Delevingne, Laetitia Casta e Beatrice Borromeo, per la presentazione della Pre Fall 2023 a Mumbai, collezione che si ispira ai colori e alle suggestioni della cultura indiana. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che ormai fa parte del mondo a tutti gli effetti, non poteva mancare all’appuntamento. Si tratta di una delle modelle più richieste del momento e la sua bellezza è davvero indescrivibile. Durante questo viaggio di lavoro si è concessa anche qualche momento di relax, dopo gli impegni professionali, e ha mostrato non solo un fisico davvero perfetto, ma anche un bikini che è riuscito a conquistare tutti e diventare un vero trend dell’estate 2023.

Ormai Deva Cassel è ospite fissa agli show di Dior e riesce sempre a stupire con la sua bellezza e con le sue scelte di stile. Lo scorso anno durante la Settimana della Moda ha stupito tutti con un outfit mannish davvero chic e a gennaio ha partecipato alla sfilata haute Couture di Parigi con un look completamente nuovo. A differenza dei suoi soliti capelli lisci, ha sfoggiato una chioma di ricci acconciati in un long bob. La 18enne è diventata una vera star delle copertine e delle passerelle. Sta lavorando moltissimo nel mondo della moda, ma riesce a mostrare il suo stile unico anche quando è in vacanza e si concede qualche momento di tranquillità, proprio come a Mumbai, dove ha sfoggiato il primo costume dell’anno, davvero molto chic ed elegante, con un tanga sgambato che sembra essere diventato un vero e proprio must have di questa estate.

Deva Cassel: il primo costume dell’anno è già un trend 2023

Durante questo momento di pausa che si è concessa dopo gli impegni professionali con Dior, Deva Cassel ha deciso di sfoggiare il primo costume dell’anno, dimostrando sui social che ancora una volta è in perfetta forma, con un fisico statuario e una bellezza sempre più elegante. A differenza delle sue coetanee, nonostante l’ambiente in cui lavora, la 18enne non ama esporsi troppo e sceglie sempre con grande attenzione i contenuti che decide di condividere sui social. È molto seguita, ma mette sempre al primo posto la sua privacy. Preferisce condividere scatti che riguardano la sua carriera da modella, tenendo fuori amici, famiglia e fidanzato. Questa volta ha deciso di condividere uno scatto che la ritrae a Mumbai, durante un momento di pausa dagli impegni lavorativi, con un due pezzi nero abbinato ad una camicia dello stesso colore. Un outfit total black che anticipa l’estate, sempre di gran classe. Il bikini che ha scelto è formato da un reggiseno a fascia e un tanga decisamente molto sgambato e con taglio a V, con i laccetti come chiusura. Un costume davvero molto elegante, che è già diventato un vero e proprio trend dell’estate 2023.