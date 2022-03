La storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è finita ancora prima di iniziare, ma i due stanno continuando a regalare ai fan scontri a distanza degni di nota. Nelle ultime ore, l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha lanciato una sonora frecciatina al deejay pugliese.

Miriana Trevisan: frecciatina a Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sembravano una coppia perfetta. Questo, almeno, era il primo pensiero che veniva in mente durante la loro permanenza al GF Vip. Poi, quando il reality è giunto a conclusione, è tutto finito in un lampo. Il motivo? Ancora non è del tutto chiaro, ma può essere così riassunto: il deejay ha preso in giro la showgirl per ottenere un po’ di popolarità. Miriana, resasi conto dell’inganno, non ci ha pensato due secondi e l’ha mollato dopo una manciata di minuti dalla sua uscita dalla Casa del GF Vip.

Nelle ultime ore, dopo aver incassato alcuni colpi bassi di Biagio, la Trevisan ha sganciato una sonora frecciatina rivolta all’ex fidanzato.

Le parole di Miriana piacciono ai fan

Miriana, tramite il suo profilo Twitter, ha tuonato:

“Preservati, parla con pochi, sii l’ORO, non come LORO #perfettamenteimperfetta”.

La Trevisan, ovviamente, non ha inserito il destinatario della frecciatina, ma è chiaro che sia per D’Anelli. Prima del cinguettio, infatti, Biagio ha condiviso una foto che ha attirato l’attenzione. Nell’immagine in questione, lui è a letto con una donna. Non si vede il volto della fortunata, ma una manicure perfetta. Tra l’altro, la sua mano è candidamente appoggiata sull’inguine del deejay. Insomma, uno scatto decisamente ambiguo e adolescenziale.

Miriana batte Biagio su tutti i fronti

L’ultima volta che Miriana Trevisan ha parlato apertamente della sua storia con Biagio, ha dichiarato:

“Questa relazione per me è chiusa e non mi va nemmeno più di parlare di lui. La verità è che non voglio una persona del genere accanto a me e mio figlio, lui è un volta faccia. Poi ha detto cose bruttissime in televisione davanti a tutti”.

In precedenza, la showgirl aveva ammesso di aver notato qualcosa di strano in Biagio già dalla sua uscita dal GF Vip. Le sono bastati pochi minuti per capire di aver preso una cantonata. Oggi, a distanza di qualche settimana da quel momento, possiamo ammettere che Miriana batte Biagio su tutti i fronti, almeno lei non millanta flirt a destra e a manca.