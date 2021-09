Miriana Trevisan, nome già noto al pubblico italiano, si prepara per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’esordio negli anni ’90 ha partecipato a diversi programmi tv: a settembre 2021 sarà fra i protagonisti della nuova edizione del reality di Canale 5.

Chi è Miriana Trevisan

Classe 1972, Miriana è una showgirl italiana di Napoli. All’età di 17 anni ha iniziato a lavorare come ballerina, in particolare nel circo di Liana Orfei. Lì è stata notata dai produttori televisivi. La sua prima esperienza in TV è infatti con Non è la Rai, a cui partecipa dal 1991 al 1993. È grazie al programma di Gianni Boncompagni che viene lanciata nel mondo dello spettacolo, insieme ad altre sue colleghe: Ambra Angiolini, Laura Freddi, Claudia Gerini e molte altre.

Malgrado il successo dopo due anni decide però di lasciare il programma, spiegando successivamente il perché

Può sembrare assurdo, ma lasciai il programma perché iniziavo a capire che quello dello spettacolo sarebbe stato il mio futuro. Ma ero cosciente che non ero ancora pronta, che avrei dovuto prepararmi se avessi voluto farlo sul serio.

Miriana Trevisan: carriera

Miriana inizia così a costruire la sua carriera, partecipando a Mi ritorni in mente, con Red Ronnie, per cui si appassionò alla musica e decise di prendere lezioni di canto. Nel 1994 viene ingaggiata per essere la prima velina mora a Striscia la Notizia assieme a Laura Freddi, ruolo che ricopre fino al 1995. Conduce anche Paperissima Sprint, sempre nel 1995, passando anche per La Corrida, condotto da Corrado. Affianca, fra il 1996 e il 1997, anche un altro importante conduttore quale Raimondo Vianello, nel programma Pressing. Dal 1997 è invece, per ben 5 stagioni, la valletta di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna. Il sodalizio con Mike sarà ripetuto anche negli anni successivi e in diversi programmi, come Bravo, bravissimo; Viva Napoli, e Tutti in Allegria. Riguardo a queste esperienze ha raccontato:

Corrado era un uomo galante, onesto e autorevole, mentre Mike riusciva a tradurre tutto ciò che ci circondava con ironia e lo riassumeva nei suo slogan memorabili. Amava il suo lavoro, lo sport ed essere ascoltato con attenzione. Raimondo col suo modo di fare, che non ti lasciava mai intendere se stava facendo sul serio o se scherzava, rendeva la giornata un’avventura.

Ha poi recitato nella fiction Carabinieri e nel 2007 ha partecipato a L’isola dei famosi, classificandosi quarta. Ha calcato anche le scene del cinema e del teatro, in particolare esibendosi nello spettacolo Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

A settembre 2021 è pronta per tornare davanti alle telecamere, questa volta del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Miriana Trevisan: vita privata

Nel giugno del 2003, dopo un anno di frequentazione, ha sposato il cantante Pacifico Settembre, alias Pago, dal quale ha avuto il figlio Nicola. Il loro matrimonio si è concluso nel 2013. Ha avuto poi una lunga storia d’amore con lo scrittore Giulio Cavalli. La rottura tra i due è avvenuta nel 2019 quando sembrava stessero per sposarsi. Attualmente quindi Miriana è single.