Se c’è un trend che sta letteralmente spopolando nell’estate 2022, quello è il nude look.

A partire dall’abbigliamento, con i suoi vedo-non vedo e la conseguente sensualità, il nude look colpisce anche le unghie. Il nome tecnico è milky nails, letteralmente “unghie lattiginose”, proprio perché la sfumatura che si ottiene è molto simile al colore del latte: sofisticato, non invisibile e cremoso.

Pare che tale tendenza abbia già raggiunto l’apice della popolarità; basti pensare che su TikTok l’hashtag #milkynails conta attualmente 14 milioni di visualizzazioni. Complice di tale tendenza sono sicuramente anche le celebrità: Hailey Bieber sfoggia una manicure milky ormai da mesi ed è difficile non notare la bellezza delle sue mani e l’eleganza delle sue unghie, sempre impeccabili e super lattiginose.

Che cosa sono le milky nails

La tendenza del momento vuole le unghie a effetto “latte”: ma che cosa sono esattamente? Si tratta di un colore nude ma non invisibile, una tonalità chiara, neutra e rosata dal finish lattiginoso.

La stesura dello smalto deve essere uniforme: il risultato? Un finish cremoso come il latte che lascia intravedere l’unghia creando il tipico effetto vedo-non vedo del nude look.

Sicuramente è una manicure che deve piacere; molte persone non apprezzano il fatto che si intraveda l’unghia sotto, ma se parliamo di tendenze tale effetto è decisamente primo in classifica.

La manicure milky nails non è trasparente ma copre quanto basta per garantire un risultato elegante e assolutamente non banale.

In particolare, tale manicure è prediletta quando si hanno le unghie molto lunghe e si vuole offrire al tutto un risultato più sobrio e sofisticato, magari aggiungendo anche anelli che danno un tocco di classe in più. In più, se ancora non ne eravate a conoscenza, le milky nails sono perfette se si vuole dare slancio alla mano, proprio perché il colore neutro, fondendosi con il colore della pelle, allunga e rende più affusolate le dita.

Ispirazione milky nails: vari modi per rivisitare la manicure

Se non vi piace rimanere nel mood classico, potete sempre scegliere di rivisitare la manicure attraverso piccoli dettagli che fanno, come sempre, la differenza.

In occasione di un matrimonio, ad esempio, potreste lasciare le unghie uniformi nel colore: eleganti, sofisticate e comunque sempre in tendenza. Se, al contrario, volete qualcosa di leggermente differente, potreste scegliere una milky french dove, sull’unghia lattiginosa come base, andrete a fare la classica riga del french in bianco: sottile e uniforme, garantirà sicuramente una maggiore particolarità alla vostra manicure.

Potete decidere anche di applicare dei dettagli colorati, o dei micro brillatini sulla base dell’unghia; impreziosite come più vi piace la vostra manicure, tenendo sempre come partenza un colore neutro/rosato della consistenza del latte.

Assolutamente in tendenza anche una milky french colorata: abbandonate il bianco e optate per una riga di french dai toni pastello o dai toni accesi ora che siamo in estate, ma ricordate sempre di mantenere la base lattiginosa.

Le milky nails sono versatili e si adattano a ogni tipologia di look e situazione; facili da realizzare anche per le meno esperte, sono un’ottima soluzione se si vuole avere una manicure semplice, elegante, ma in linea con le tendenze dell’estate 2022.

Non vi resta che provarle e trovare la giusta soluzione “lattiginosa” per le vostre unghie.