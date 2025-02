Un’apertura spettacolare per la Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week ha ufficialmente aperto le sue porte con una sfilata che ha catturato l’attenzione di tutti: quella di Gucci. La maison, dopo la partenza del suo ex direttore creativo, ha presentato una collezione che celebra la sua storia e il suo stile distintivo. La sfilata, che ha avuto luogo in un’atmosfera quasi cinematografica, ha visto modelli e modelle sfilare in un ambiente che ricorda una sala verde bosco, creando un’esperienza immersiva per il pubblico.

Un viaggio attraverso le epoche

La collezione autunno-inverno 2025/26 di Gucci è un omaggio alle diverse ere del marchio, dalle silhouette iconiche degli anni ’60 fino al minimalismo degli anni ’90 e all’attuale ultra-massimalismo. Ogni look racconta una storia, amalgamando elementi del passato con un tocco contemporaneo. I capi presentati sono un mix di eleganza e audacia, con tessuti sartoriali maschili reinterpretati per il pubblico femminile, creando un equilibrio perfetto tra rigore e ribellione.

Dettagli che fanno la differenza

Tra i pezzi più interessanti della collezione troviamo completi ton-sur-ton abbinati a trench in vinile, mini-dress ispirati agli anni ’60 e body in velluto che esaltano la sensualità. La palette cromatica è un viaggio tra verde, grigio, malva e marrone, arricchita da accenti di colore vivaci. I dettagli, come le collane a forma di morsetto, aggiungono un tocco di originalità e sono il simbolo di una tradizione che si rinnova. La borsa Horsebit 1955, che celebra il suo settantesimo anniversario, è stata reinterpretata in chiave moderna, diventando un must-have per ogni fashionista.

Un’atmosfera da film

La sfilata non è stata solo una presentazione di moda, ma un vero e proprio spettacolo. Con un’orchestra dal vivo che ha accompagnato le modelle, il pubblico è stato trasportato in un mondo da sogno, dove ogni outfit raccontava una storia. I foulard, simbolo di eleganza e stile, hanno completato i look, rendendo la sfilata un’esperienza indimenticabile. Gucci ha dimostrato ancora una volta di essere un pioniere nel mondo della moda, capace di mescolare tradizione e innovazione in un modo unico.