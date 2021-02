La pandemia da Coronavirus ha costretto a riadattarsi molti settori, tra cui quello della moda. Come già successo per la Milano Fashion Week 2020, i grandi brand hanno dovuto ripensare a modi alternativi per presentare le rispettive nuove collezioni sulle passerelle della Milano Fashion Week 2021.

Il programma annunciato dalla Camera della Moda è al momento provvisorio proprio per poter essere più conforme possibile alle norme anti contagio e adattarsi all’occorrenza. Ma al momento si tratterebbe di 124 appuntamenti, o meglio, eventi digitali tutti trasmessi in streaming.

Le presentazioni delle nuove collezioni autunno/inverno 2021-22 inizieranno il 23 febbraio. Da questa data, stando a quanto annunciato provvisoriamente dalla Camera della Moda, partiranno poi 124 appuntamenti, che comprenderanno sfilate a porte chiuse, presentazioni delle nuove collezioni ed eventi.

Milano Fashion Week 2021: il calendario

Ma come si svolgerà la Milano Fashion Week 2021? Ovviamente bisognerà tenere conto di tutte le norme anti contagio previste, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Per questo motivo il calendario di questo attesissimo evento risulta ancora in aggiornamento. Quello che però, almeno per ora è sicuro, è che avranno luogo 124 appuntamenti totali tra 61 sfilate, 6 eventi e 57 presentazioni. Ad aprire il girone delle sfilate mercoledì 24 febbraio sarà Missoni, previsto per le ore 11.00.

Lo seguiranno poi Alberta Ferretti, Fendi e Brunello Cucinelli.

Il giorno dopo sarà il turno di MaxMara, Prada, Moschino ed Emporio Armani. Per il venerdì, invece, a sfilare saranno Etro e Tod’s, mentre sabato sarà dedicato al debutto della collezione Alessandro Dell’Acqua x Elena Mirò, seguito da Giorgio Armani, Ermanno Scervino e Salvatore Ferragamo. Verrà anche presentata Philosopy di Lorenzo Serafini. Domenica sfilerà Emilio Pucci mentre Valentino e Dolce&Gabbana chiuderanno le sfilate il lunedì.

Versace grande assente

Tra tutti gli illustrissimi nomi del panorama della moda già citati, che parteciperanno a questo attesissimo seppur insolito evento però, mancherà Versace. Grande assente alla Milano Fashion week, Donatella, stilista e sorella del fondatore del brand omonimo Gianni Versace, presenterà la propria collezione tramite video, il 5 marzo.

Donatella ha poi spiegato le motivazioni di questa sua scelta. La moda è una forma d’arte e, pur rimanendo membro orgoglioso della Camera della Moda, il desiderio della Versace di esprimere la sua arte al di fuori di percorsi prestabiliti, è più forte.

Milano Fashion Week 2021: gli eventi digitali

Nonostante la pandemia abbia impedito il normale svolgimento della Milano Fashion week, gli appassionati del mondo della moda non rimarranno certo a bocca asciutta. Tutti gli eventi previsti saranno infatti trasmessi in streaming sulla piattaforma digitale della Camera della Moda.

Per gli appassionati più curiosi inoltre, sempre sul sito sono presenti diverse sezioni dedicate al fashion. Navigando al suo interno infatti si potranno scoprire nuovi talenti, progetti speciali e qualche informazione dedicata alla sostenibilità, argomento che negli ultimi anni ha interessato tantissimo il mondo della moda.