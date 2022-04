Miguel Gobbo Diaz è un attore italiano. Presto rivedremo l’attore nei panni del Vice ispettore, Malik Soprani, con la terza stagione di Nero a metà, in onda dal 4 aprile 2022 su Rai1. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Chi è Miguel Gobbo Diaz

Miguel Gobbo Diaz è nato a Santo Domingo e si è trasferito in Italia all’età di 3 anni. È cresciuto in un paesino in provincia di Vicenza con la madre Clara e il suo nuovo compagno Roberto, che è stato un vero padre per lui. Durante la sua infanzia, l’attore ha affrontato diverse difficoltà soprattutto a causa del pregiudizio che gli altri avevano nei suoi confronti. In un’intervista, ha detto:

In quegli anni non c’erano altri bimbi di colore: mi sono relazionato ben presto con il pregiudizio, infatti ho passato la mia adolescenza a tentare di essere quello che gli altri volevano e si aspettavano da me, per essere accettato.

Miguel ha iniziato a recitare a causa del suo pessimo rendimento a scuola. Dopo essere stato bocciato in prima superiore ha dovuto scegliere se compiere le ore di studio obbligatorie per recuperare o scegliere un corso di teatro. Ed è proprio durante questo corso che Miguel si appassiona al mondo del cinema e visto il successo ottenuto, decide di proseguire su questa strada. Così, dopo il quinto superiore, quella stessa estate la passò a studiare un monologo che gli ha permesso di entrare al Centro Sperimentale cinematografico di Roma.

Carriera

Il suo primo lavoro, nel 2012, fu come fu come protagonista di puntata nella serie Il commissario Rex. Interpretava un bravo ragazzo rovinato dalle cattive compagnie. Ha recitato a teatro nello spettacolo Fuori gioco di John Donnelly. Ha poi recitato in alcuni cortometraggi e pellicole cinematografiche, ottenendo un ruolo da protagonista in La Grande Rabbia di Claudio Fragasso. Nel 2018 è entrato nel cast della serie televisiva Nero a metà al fianco di Claudio Amendola. Il 4 aprile 2022 esce la terza stagione che lo vedrà ancora nei panni del poliziotto innamorato dell’anatomopatologa Alba. Nel 2021 ha dato la voce a Rico nella serie Zero di Zerocalcare su Netflix.

Vita privata

Sulla sua vita privata non si sa molto. Sui social è molto attivo, condividendo foto che lo ritraggono sul set ma anche durante i momenti di vita quotidiana.