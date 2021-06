La depilazione non è più solo affar femminile, anche molti uomini decidono di avere un corpo senza peli: ecco la miglior crema depilatoria tra cui scegliere.

Migliore crema depilatoria per uomo: i vantaggi

Sempre più uomini preferiscono avere un corpo glabro, liscio e senza peli.

Le modalità di depilazione sono uguali a quelle femminili: ceretta, strisce depilatorie, rasoio, laser o luce pulsata e crema depilatoria. Quest’ultima, è uno dei metodi preferiti per la depilazione maschile, in quanto super pratica da fare a casa, veloce, efficace e indolore.

I peli dell’uomo, rispetto a quelli femminili, generalmente, sono più spessi, robusti e duri. Proprio per questo, l’uso di una crema depilatoria femminile può, a volta, risultare inefficace.

I brand di cosmesi hanno quindi realizzato creme depilatore ad hoc per gli uomini, in grado di distruggere anche la peluria più resistente. Alle sostanze per eliminare i peli se ne uniscono alcune per idratare e lenire la pelle, passaggio fondamentale per una depilazione efficace.

Migliore crema depilatoria per uomo: come si fa

Depilarsi con la crema depilatoria è davvero semplice. C’è da ricordarsi, però, che l’effetto senza peli non sarà molto duraturo come quando si fa la ceretta, ma durerà qualche giorno.

Solitamente, questi prodotti contengono anche sostanze che ritardano la crescita del pelo, per un effetto leggermente più durevole.

Utilizzare la crema depilatoria richiede pochissimi passaggi. Innanzitutto, è necessario leggere attentamente le istruzioni presenti nella confezione. Per scongiurare qualsiasi problema allergico, è bene fare una prova su una piccola area del corpo e aspettare almeno un giorno per procedere con la depilazione.

Dopo questo patch test, è possibile depilarsi. Su pelle non lesa, non irritata, pulita e asciutta, distribuire quindi il prodotto in modo abbastanza uniforme. Lasciar poi agire la crema per il tempo necessario riportato sulle istruzioni. Rimuovere quindi il prodotto e sciacquare abbondantemente con acqua per eliminare qualsiasi possibile residuo dalla pelle.

Ora, non resta quindi che scoprire quali sono le migliori creme depilatorie per uomo.

Migliore crema depilatoria per uomo: quale scegliere

Di seguito, 4 creme depilatorie perfette per la depilazione del corpo maschile.

Veet propone un gel per la depilazione realizzato per il corpo maschile, che contiene ingredienti emollienti e idratanti. Un gel per la rimozione rapida ed efficace dei peli superflui, per una pelle liscia e senza odori persistenti. Perfetto per braccia, ascelle, gambe, braccia e schiena, da usare comodamente sotto la doccia.

Anche la crema depilatoria di Collistar è un ottimo alleato per gli uomini. Elimina perfettamente i peli senza irritare l’epidermide. Semplice e facile da usare, agisce in pochi minuti ed é adatta per ogni parte del corpo. Ancora più efficace e delicata grazie alla formula arricchita con un prezioso principio attivo di origine vegetale che assicura il rallentamento della crescita dei peli.

Anche il brand No hair crew ha un’efficacissima crema depilatoria corpo per uomo. Progettata esclusivamente per la pelle maschile, oltre a rimuovere la peluria, dona un’idratazione che dura ben 24 ore.

La crema depilatoria per uomo di Bottega Verde è adatta per ogni parte del corpo e per tutti i tipi di pelle. Facile e veloce da usare, agisce in pochissimi minuti, lasciando la pelle morbida e liscia. La sua formula contiene olio di mandorle dolci e burro di karité per una sensazione di delicatezza assoluta.

