Mick Jagger ha scatenato una polemica parlando di Harry Styles. Le sue parole durante un’intervista hanno fatto il giro dei social.

Mick Jagger: le parole sul suo “erede” Harry Styles scatenano polemiche

In occasione dell’uscita del terzo album di Harry Styles, Harry’s House, un giornalista del Times ha chiesto un commento a Mick Jagger.

Il leader dei Rolling Stones non ha dato la solita risposta di cortesia, ma ha usato parole molto particolari per il suo giovane collega. Ha spiegato che l’ex One Direction ricorda molto lui quando era giovane, ma il paragone è difficile da sostenere. “Sì lui mi piace, abbiamo sempre avuto una relazione cordiale. Però io truccavo gli occhi molto più di lui. Non ha una voce come la mia, né si muove sul palco come me; ha solo una somiglianza superficiale con me quando ero più giovane, il che va bene, non può farci niente” ha spiegato Mick Jagger.

La polemica

Le dichiarazioni del cantante dei Rolling Stones hanno fatto il giro dei social e su Twitter è subito scoppiata un’accesa polemica. Molti sono convinti che quelle di Mick Jagger fossero delle frecciate nei confronti di Harry Styles. Altri sostengono che in realtà l’artista sia stanco di tutti i paragoni con il giovane collega. Mick Jagger potrebbe aver cercato di dire che è davvero stufo che il nome di Harry Styles venga costantemente accostato al suo.