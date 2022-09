Michelle Hunziker torna a lavoro in bikini: il look fa impazzire i fan, soprattutto gli occhiali asimmetrici.

Dopo una lunga estate trascorsa in relax, per Michelle Hunziker è tempo di tornare a lavoro. La conduttrice svizzera, via Instagram, ha mostrato ai seguaci il look scelto per tornare sul set: bikini, occhiali asimettrici e treccine alla francese. L’effetto Wow è garantito.

Michelle Hunziker torna a lavoro in bikini

Archiviata la storia d’amore con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker è tornata alla quotidianità. L’estate è finita e la relazione si è consumata con essa. Vita sentimentale a parte, è ora di tornare a lavoro, ma la conduttrice svizzera non si lascia deprimere. D’altronde, può scegliere anche di sfoggiare un bel bikini, quindi cosa desiderare di più? Ovviamente, si tratta di uno shooting fotografico e non di una puntata di Striscia la Notizia.

Il look di Michelle Hunziker è promosso

Michelle indossa un bikini turchese e un paio di pantaloni color panna a vita bassa. Il dettaglio che ha maggiormente attirato l’attenzione dei fan sono gli occhiali da sole maxi. Si tratta di un modello asimmetrico, con una lente rettangolare e l’altra a punta cat-eye, preso in prestito dall’amica Nina Zilli. I sunglasses sono firmati dal brand Dadà eyewear di Daniele Lazzarin, in arte Danti, fidanzato della Zilli.

Non solo il look, anche le treccine piacciono ai fan

Non solo il bikini scelto da Michelle per tornare a lavoro, i fan hanno apprezzato anche l’hair look. La Hunziker ha sfoggiato delle particolarissime treccine alla francese che, per sua stessa ammissione, le sono costate parecchia fatica. “Per fare queste trecce mi ha sradicato la cute ma sono bellissime“, ha esclamato l’ex moglie di Tomaso Trussardi.