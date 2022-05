Chiusa in casa dopo essere risultata positiva al Covid, Michelle Hunziker che è fortunatamente asintomatica non rinuncia a dedicare del tempo a sé stessa facendo i lavori di casa, ma anche proporre ai follower dei tutorial di trucco o ancora prendere il sole approfittando di queste giornate soleggiate di metà maggio.

In una delle recenti storie pubblicate su Instagram la conduttrice è apparsa così: sorridente e solare nel suo bikini bianco, un colore questo che le sta particolarmente bene e che abbiamo visto proprio durante le vacanze alle Maldive.

Michelle Hunziker in quarantena prende il sole il bikini

Basta guardare il suo profilo Instagram per rendersi conto quanto sia attiva sui social. Michelle infatti che vanta 5,3 milioni di follower, aggiorna costantemente i suoi fan. Già quando aveva annunciato di essere positiva aveva affrontato la cosa con il sorriso: “Ahimé bisogna essere obbedienti rimanere a casa finché non ci sarà un tampone negativo e a quel punto diventi creativo e ti rendi conto che hai un miliardo di cose da fare che non riusciresti a fare se tu non fossi positivo perché non ti prenderesti il tempo per farle”.

Con il bikini bianco è già estate

E così Michelle Hunzilker per l’occasione si goduta in terrazzo un po’ di riposo, ovviamente in costume. Baciata dal sole la conduttrice ha osato con un bikini composto da un reggiseno morbido e coppe imbottite e uno slip sgambato che ben le mette in evidenza gli addominali scolpiti. Che dire! Michelle è sempre Michelle e a questo punto noi ci auguriamo che si riprenda presto.