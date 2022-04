Michelle Hunziker ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi in una posa sensuale e baciata dal sole.

Michelle Hunziker baciata dal sole

Michelle Hunziker è tornata a conquistare i fan dei social con un suo scatto seducente sui social: la showgirl si è mostrata con un colpeto beige e i capelli sciolti e baciati dal sole.

“Baciano pasquale”, ha scritto nella didascalia all’immagine, che ha presto fatto il pieno di like tra i fan.

Michelle Hunziker: la vita privata

La showgirl ha annunciato alcuni mesi fa la fine della sua unione con Tomaso Trussardi e, nelle ultime settimane, si è sparsa la voce di una sua presunta liaison con Giovanni Angiolini. I due al momento non hanno confermato né smentito le voci in circolazione e in tanti si chiedono se il loro silenzio non possa rappresentare una sorta di conferma rispetto ai rumor diventati sempre più insistenti.

A quanto pare la showgirl svizzera e il chirurgo si sono conosciuti due anni fa per motivi di lavoro e, dopo l’addio di Michelle a Trussardi, si sarebbero rivisti per alcuni giorni ad Alghero.

Al momento non è dato sapere se la natura del rapporto tra i due sia amichevole o legata magari a motivi di tipo lavorativo.

Per la Hunziker è stata molto dolorosa la separazione da Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole (Sole e Celeste). Oggi le due bambine sono rimaste a vivere con la showgirl a Milano ma fanno visita al padre ogni volta che possono.