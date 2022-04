Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, stando a quanto riporta Dagospia, sarebbero stati avvistati in atteggiamenti intimi durante un breve soggiorno in Val di Genova, nei pressi di Pinzolo, e per la precisione nel rifugio di Bona Fontana.

Michelle Hunziker e Trussardi: ritorno di fiamma?

A giudicare da come hanno annunciato la loro separazione sembra da escludere la possibilità di un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che, secondo indiscrezioni, si erano detti addio già molti mesi prima di annunciarlo pubblicamente. Nelle ultime ore Dagospia ha però rilanciato la notizia di un loro avvistamento in Val di Genova dove i due sarebbero stati paparazzati in atteggiamenti intimi. Sarà vero?

Dopo la separazione i due hanno comunque manifestato il desiderio di continuare a mantenere un’unione pacifica per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste, che pur vivendo con la madre a Milano tornato a far visita al padre ogni volta che possono.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Nel frattempo non si placano neanche le indiscrezioni che vedono protagonista il bel chirurgo (ed ex concorrente del Grande Fratello) Giovanni Angiolini, che è stato avvistato insieme alla conduttrice ad Alghero, in Sardegna. I due – secondo i rumor in circolazione – si conoscerebbero da due anni, e per ora entrambi hanno preferito non confermare né smentire le voci che li vorrebbero insieme.

In tanti sono curiosi di sapere se la showgirl svizzera riuscirà a trovare di nuovo l’amore dopo l’addio a Trussardi ma per il momento, sulla questione, lei continua a mantenere il massimo riserbo.