Michelle Hunziker ha condiviso sui social uno scatto che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. Si è mostrata con le placche al seno e non ha potuto fare a meno di lanciare una battuta ai seguaci.

Michelle Hunziker con le placche al seno

Da tempo, Michelle Hunziker è diventata una specie di influencer. La conduttrice svizzera utilizza i social per mostrare i prodotti del suo brand Goovi, le varie sponsorizzazioni e attimi di vita privata. Tra questi ultimi, molto gettonati sono i post in cui illustra ai fan gli allenamenti a cui si sottopone. In una delle ultime condivisioni, Michelle si è mostrata con le placche al seno, attirando subito l’attenzione dei fan.

Perché Michelle ha le placche al seno?

A spiegare il motivo delle placche al seno è stata la stessa Michelle. Ha dichiarato:

“Come vedete le ragazze sono sempre protette“.

Le placche al seno le inserisce quando deve fare gli allenamenti di karate, in modo da proteggere la zona in oggetto da eventuali colpi o botte.

La reazione dei fan

La battuta della Hunziker, neanche a dirlo, ha scatenato l’ilarità dei fan. Michelle riesce ad essere sempre ironica, anche quando l’argomento principale si presta poco. Non a caso, la Hunziker vanta quasi 6 milioni di follower su Instagram.