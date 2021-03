Con una carriera che lo vede presente in oltre cento pellicole e una presenza nel cinema che attraversa oltre cinque decenni, Michael Caine è oggi un colosso di Hollywood.

Chi è Michael Caine

Michael Caine, nome d’arte di Maurice Joseph Micklewhite Jr.(Londra, 14 marzo 1933), è un attore e produttore cinematografico britannico.

Cresce in un quartiere residenziale di Londra con il padre scaricatore di porto e la madre cuoca e domestica. Dalla sua famiglia subisce influenze religiose diverse poichè il padre è cattolico e la madre protestante, ma non è questo a rendere la sua infanzia difficile.

A diciotto anni decide di lasciare la scuola e si avvicina per poco al mondo militare per poi decidere di dedicarsi al mondo della recitazione una volta tornato dalla Corea. Frequenta una scuola e inizia il suo percorso a teatro per poi debuttare nel cinema solo successivamente.

L’avvio alla carriera nel cinema

Dopo un breve percorso a teatro riesce finalmente a inserirsi nel mondo del cinema dove debutta verso la fine degli anni Cinquanta.

Il primo progetto a conferirgli un minimo di successo è “Zulu” dove recita a fianco di Stanley Baker e Ulla Jacobsson. Successivamente seguono le parti prima in “Ipcress” del 1965 e in “Funerale a Berlino” nell’anno successivo.

Tra i numerosi progetti di questi anni non mancano collaborazioni internazionali. Prende parte infatti al film “Sette volte donna” di Vittoria De Sica a fianco di Shirley MacLaine. Negli anni Settanta e Ottanta ottiene numerosi ruoli di prestigio aggiudicandosi anche due premi Oscar: il primo in “Hannah e le sue sorelle” di Woody Allen, il secondo in “Le regole della casa del sidro”.

I progetti del nuovo millennio

Dopo aver vinto i premi non mancano, con l’arrivo del nuovo millennio, numerose altre candidature. La prima nel 2002 per la partecipazione al film “The Quiet American”, successivamente per “Batman Begins” e “The Prestige” del noto regista Christopher Nolan. Collabora con lo stesso anche nel 2008 per il sequel “Il cavaliere oscuro” e per “Inception”a fianco di Leonardo di Caprio.

Successivamente recita con Dwayne Johnson in “Viaggio nell’isola misteriosa” e nel film di Paolo Sorrentino “Youth – La giovinezza” che ottiene inoltre grande successo al Festival di Cannes.