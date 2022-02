“Lea – Un nuovo giorno” va in onda dall’8 febbraio 2022. Nel cast accanto ad Anna Valle e anche a Giorgio Pasotti c’è Mehmet Günsür, che per la fiction interpreta il ruolo di Arturo. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore.

Chi è Mehmet Günsür

Mehmet Günsür nasce ad Istanbul in Turchia l’8 maggio del 1975 ed è quindi del segno del Toro. I ricordi che l’attore ha dell’Italia risalgono alle sue radici. I genitori infatti lo portavano spesso in vacanza nel Bel Paese e ascoltavano molti cantautori italiani come Luigi Tenco o Domenico Modugno.

Le passioni di Mehmet per l’Italia e la recitazione crescono con lui, infatti fin da quando è piccolo guarda film italiani e dopo le elementari, ad Instanbul, frequenta una scuola italiana.

Günsür si laurea poi alla Facoltà di Comunicazione dell’Università di Marmara.

Gli esordi nel mondo del cinema e della tv italiana

Prima di buttarsi totalmente nel mondo della recitazione, Mehmet Günsür ha lavorato nella sua città natale, una delle più importanti della Turchia, come barista e modello.

Il debutto al cinema turco arriva nel 2003, in un film diretto dal regista Mustafa Altioklar. Ma la notorietà per Günsür arriva nel 1997 quando viene scelto dal regista Ozpetek per prendere parte al film “Il bagno turco”.

Mentre lavorava per il cinema turco, Mehmet Günsür è stato notato da una compagnia teatrale di Modena con cui è stato in tournée per ben quattro anni. È così che si stabilisce definitivamente in Italia. Nei primi anni 2000 lo vediamo nei casti di alcuni film e serie tv italiane di successo: una su tutti, “Don Matteo”, accanto a Terence Hill.

Vita privata

Mehmet Günsür è sposato con Katerina Mongio, una regista che si occupa prevalentemente di documentari. Stando ad alcune indiscrezioni i due si sarebbero conosciuti in Puglia, precisamente a Lecce, all’inizio del 2006.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Ali, Maya e Cloe e l’attore, con la propria famiglia, preferisce vivere una vita lontano dai riflettori, sotto i quali torna solo al momento delle registrazioni.