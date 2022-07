Il 25 luglio, poco prima delle ore 20, a Medjugorje arrivava il messaggio della Madonna. La veggente Marija Pavlovic Lunetti ha avuto l’apparizione della Regina della Pace che si è rivolta a tutti i fedeli e ai pellegrini situati in ogni parte del mondo.

L’invito al perdono era verso i suoi figli perduti.

Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: le sue parole

Il messaggio integrale è stato pubblicato sul portale online della parrocchia di Medjugorje, seguito dalla richiesta puntuale di preghiera del Rosario:

“Cari figli! Sono con voi per guidarvi sulla via della conversione perché, figlioli, con le vostre vite potete avvicinare tante anime a mio Figlio. Siate testimoni gioiosi della Parola di Dio e dell’amore, con la speranza nel cuore che vince ogni male.

Perdonate coloro che vi fanno del male e camminate sulla via della santità. Io vi guido a mio Figlio affinché Lui sia per voi via, verità e vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: l’interpretazione

Le parole della Madonna sembrano colme di dispiacere per chi, tra i suoi figli, continua a perdersi percorrendo strade sbagliate, senza considerarne le conseguenze. Gran parte dei malesseri interiori che si vivono, sono il frutto di una vita lontana dall’amore di Dio.

Secondo le sue stesse parole: “Cercate la speranza e la consolazione nei posti sbagliati, invece io vi offro la sincera devozione che si nutre di amore, di sacrificio e di verità”.

La sola strada giusta da imboccare, per non disperdere il suo avvertimento, è quella di suo Figlio: solo lui può condurre alla salvezza dell’anima. Atraverso la preghiera, il rispetto dei sacramenti e la Parola si hanno a disposizione i mezzi adeguati per guarire.

LEGGI ANCHE: Lucia Chiarelli morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale