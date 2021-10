Il duo comico più amato dai bambini sta per convolare a nozze; in arte conosciuti come i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno iniziato il loro percorso su Youtube nel 2014. Conosciuti meglio con i nomi di Luì e Sofì, i due si sono creati una carriera da zero creando e pubblicando contenuti online per i più piccoli.

Dopo una relazione durata ben 9 anni, Luì e Sofì si apprestano a coronare il loro sogno sposandosi. La data del matrimonio non è ancora stata fissata, o comunque resa pubblica. Nonostante ciò, la notizia ha subito fatto il giro del web, e i più curiosi hanno subito notato lo splendore del gioiello usato per l’occasione: quanto costa l’anello della proposta?

I Me contro Te si sposano: quanto costa l’anello

Subito dopo l’annuncio, sul canale youtube della coppia è stato caricato il video della romantica proposta di matrimonio. Sullo sfondo il Lago di Como, e in primo piano la coppia di innamorati: l’atmosfera perfetta per coronare un’occasione così speciale. Fra i tanti dettagli dell’evento, quello che forse ha incuriosito di più i fan della coppia è stato l’anello utilizzato per la proposta. Grazie alla scatolina mostrata nel video il pubblico ha identificato un anello della collezione Tiffany True, riconoscibile grazie al caratteristico diamante dalla forma quadrata.

Quanto costa un anello del genere? Il prezzo del gioiello varia ovviamente a seconda della caratura del diamante scelto. Sul sito web di Tiffany è possibile dare un’occhiata ai vari modelli con i relativi prezzi, e i fan sono subito corsi ad indagare. Il prezzo minimo previsto dal marchio per un anello come quello del video è di 3100 euro. Con l’aumentare dei carati si alza anche il costo del gioiello, fino ad arrivare all’esorbitante cifra di 43mila euro per un diamante da 2 carati. Osservando le foto presenti sul sito di Tiffany e comparandole con quelle pubblicate dalla coppia sembra proprio che Luì abbia regalato a Sofì il modello da 1,50 carati, il cui valore ammonta circa a 26mila euro.