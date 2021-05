Molti dimenticano che per creare un make up perfetto bisogna partire dalle sopracciglia, le quali definiscono meglio il viso e lo incorniciano dando un quid in più a tutto il trucco. Scegliere la matita giusta per truccare le sopracciglia è però spesso molto arduo: si sceglie un colore troppo forte o troppo tenue e l’effetto del make up non è più quello che ci si aspetta.

Ci sono però alcuni trucchetti che ci aiuteranno a scegliere la matita perfetta per le nostre sopracciglia.

Come scegliere la matita giusta per le sopracciglia

Una regola fondamentale da seguire per acquistare una matita perfetta per le sopracciglia è guardare al proprio colore dei capelli. Prima di scegliere infatti il materiale, la consistenza e lo stylish della matita bisogna fare attenzione al colore che si sceglie per ottenere l’effetto desiderato sul nostro make up.

Nel caso di dubbi per quanto riguarda il colore è sempre meglio scegliere una tonalità più chiara, così da evitare l’effetto falso e troppo pronunciato. Inoltre bisogna che il colore della matita sia sempre più chiaro di quello dei nostri capelli.

Matita giusta per sopracciglia bionde e rosse

Per chi ha i capelli biondi la scelta perfetta del colore potrebbe essere molto ardua, dato che non tutti i brand hanno colorazioni di matite molto chiare.

Bisogna comunque considerare che è meglio optare per delle nuances calde piuttosto che per quelle fredde per non ottennere, per il make up delle sopracciglia, un effetto grigio. In alternativa si potrebbero mischiare due colori, uno caldo e uno freddo per creare il mix di colorazione perfetto.

La scelta della matita per sopracciglia per chi ha i capelli rossi è un po’ più semplice. L’importante è sempre riferirsi al colore e ai riflessi dei capelli: se il rosso è molto acceso allora anche la matita per sopracciglia deve riprendere i toni caldi e forti; nel caso in cui il rosso virasse sul ramato allora anche la matita dovrà essere della stessa tonalità. Per le rosse più scure invece (o per chi gradisce l’effetto) si può acquistare una matita marrone chiara con sottotono caldo.

Matita giusta per sopracciglia castane e nere

Le persone con i capelli castani non troppo scuri dovrebbero optare per una matita per sopracciglia di colore marrone. L’importante è che la nuance non sia troppo scura per evitare l’effetto posticcio: il consiglio è quello di scegliere una tonalità simile o poco più chiara dei capelli. Nel caso in cui il castano dei capelli avesse delle sfumature bionde o rosse allora le matite si potranno anche mixare per ottenere un effetto maggiormente gradevole e naturale.

La matita giusta per chi ha i capelli neri o molto scuri è invece una matita marrone scura ma non nera, che non esageri nel calcare le sopracciglia. In ogni caso è sempre bene sperimentare per trovare la nuances perfetta.

E per i capelli grigi? Come abbinarli alla matita per sopracciglia? In questo caso, che siano i capelli naturali o colorati chimicamente, la matita adatta è un color talpa scuro. Fondamentale è non scegliere colori caldi.

