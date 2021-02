Giovane modello in cerca d’amore, è Massimiliano Mollicone. Il tronista, con i suoi riccioli biondi, ha rapito i cuori delle concorrenti e delle telespettatrici di Uomini&Donne, il dating game condotto da Maria De Filippi. Già dalla sua prima giovinezza, la vita ha messo il ragazzo davanti a molti ostacoli da affrontare.

Scopriamo quale storia si nasconde dietro quegli occhi di ghiaccio.

Chi è Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone nasce ad Aprilia, in provincia di Latina, negli anni 2000. Frequenta l’ITIS Luigi Trafelli di Nettuno, comune romano dove il ragazzo passa gran parte della sua adolescenza e inizia ben presto a cercare impiego. A 16 anni infatti inizia a lavorare come muratore, ma svolge anche altre professioni, tra cui barista, cameriere, carrozziere e modello.

Una serie dei lavori più disparati che gli permettono di arrotondare e aiutare la propria famiglia, di cui fanno parte la madre e la sorella, che ha reso Massimiliano uno zio follemente innamorato del proprio nipote.

Un’adolescenza difficile

Stando ad alcune interviste rilasciate da Massimiliano Mollicone, il ragazzo ha deciso di rimboccarsi ben presto le maniche, mettendo da parte quella che è la leggerezza tipica dei ragazzini di quell’età, a causa dell’abbandono del padre, che è andato via di casa nel 2013, quando il ragazzo aveva solo 13 anni.

Da quel momento la sua famiglia si è ritrovata a sbarcare a stento il lunario, aiutati anche dai nonni materni. Un evento sicuramente traumatico per Massimiliano, che però lo ha legato ancora di più alla propria famiglia, nonni compresi. Ha infatti un legame speciale con la sorella, che ha accompagnato durante tutto il percorso della sua gravidanza, tra visite ed ecografie.

Dalla moda a Uomini&Donne

Grazie anche alla sua indubbia bellezza, Massimiliano Mollicone ha anche la possibilità di lavorare come modello. Nel 2019 è il vincitore del fashion contest The Look of the Year, nella sezione modelli, per la regione Lazio. Titolo che gli ha permesso di raggiungere le finali della gara e gli ha aperto la strada verso una vera e propria professione in quello che è il mondo della moda.

Nel 2021 lo vediamo protagonista a Uomini&Donne in qualità di tronista, insieme a Giacomo Czerny. Nella sua presentazione dice di cercare una ragazza con le caratteristiche caratteriali della sorella. Ciò che per lui è importante, sicuramente, è l’onestà e con la sua ipotetica ragazza vorrebbe quindi iniziare a vedere la vita in modo più leggero e spensierato, cosa che si è visto negare troppo presto.

Curiosità

Della vita di Massimiliano Mollicone si sa ancora poco. Non si sa per esempio la sua data di nascita, di che segno sia e non si sa nulla sulle sue relazioni precedenti. Ma grazie al profilo Instagram aperto proprio in occasione della sua partecipazione a Uomini&Donne, si possono scoprire alcune curiosità.

Sembra infatti essere un grande appassionato di fotografia e, posare davanti ad un obiettivo, gli viene naturale. Non ha tatuaggi ed è innamoratissimo del nipote a cui dedica gran parte del suo tempo quando non è impegnato a lavorare.