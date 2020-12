Non c’è niente di meglio che rilassarsi grazie a un bel massaggio: ecco cos’è il Lomi Lomi, come si pratica e quali sono i benefici.

Massaggio Lomi Lomi: cos’è

Dopo un’intensa giornata di lavoro, un periodo di particolare stress o semplicemente per il desiderio di rilassarsi, il massaggio è ciò che serve per ristabilire una connessione tra corpo e spirito.

Gli arti si sciolgono e la mente si libera dallo stress e dalle preoccupazioni della vita quotidiana. Non tutti i massaggi però hanno tutte queste proprietà. Tra i più completi c’è sicuramente il Lomi Lomi.

Il massaggio Lomi Lomi è una tecnica originaria delle isole Hawaii. Il suo obiettivo non è solo quello di donare benessere fisico, bensì rilassare e mettere in armonia anche la mente. Nonostante le aree geografiche siano molto distanti, questo massaggio ricorda in qualche modo le tecniche orientali che uniscono benessere fisico e mentale.

Attraverso dei movimenti fluidi che ricordano le onde dell’oceano, le mani del massaggiatore si muovono sul corpo donando immediata sensazione di rilassamento. I tocchi sono leggeri, ma ben precisi e proprio per questo serve che il professionista sia ben fornito.

Il suo nome non è conosciuto come quello del massaggio giapponese Shiatsu, ma i benefici che si possono ricavare dalle sedute sono sin da subito evidenti. Chiunque nel corso della propria vita dovrebbe avere l’opportunità di godere degli effetti del massaggio Lomi Lomi.

Come si pratica

Nel massaggio Lomi Lomi non esistono degli schemi di movimenti precisi e definiti da seguire. Il massaggiatore, che deve essere un professionista preparato, in base alle necessità del fisico su cui si stanno compiendo i movimenti, muoverà le mani secondo necessità. Proprio perché l’obiettivo è quello di donare benessere sia alla mente che al fisico, è necessario conoscere precedentemente le problematiche della persona che decide di sottoporsi al trattamento.

In quest’ottica è utile avere un colloquio preliminare, durante il quale si affronteranno sia le richieste fisiche che si conosceranno i problemi legati alla sfera mentale. In questo modo il trattamento sarà poi personale e incentrato sulle reali necessità.

La tecnica del massaggio prevede che la persona sia sdraiata prona per poter procedere con il massaggio sulla schiena e sugli arti. Prima di iniziare, per aumentare la sensazione di relax, si possono apporre sulla schiena delle pietre riscaldate. Dopo aver massaggiato la parte posteriore del corpo, il massaggiatore farà girare la persona in posizione supina e proseguirà con i movimenti sulla parte anteriore.

I movimenti che vengono compiuti ricreano le onde e il movimento dell’acqua dell’oceano, andando a cullare. Non è insolito che a eseguire il massaggio Lomi Lomi siano due operatori contemporaneamente per intensificarne l’effetto.

Per facilitare lo scorrimento delle mani sul corpo sono generalmente usati degli oli e dei burri profumati. Essenziale è anche l’atmosfera del luogo, che deve essere rilassante e profumata, per godere contemporaneamente degli effetti dell’aromaterapia.

Benefici

Come detto, i benefici di questo massaggio hawaiano si riflettono sia sul corpo che sulla mente. Proprio per questo, il professionista che manipola il corpo deve essere ben preparato e sapere ciò che fa alla perfezione.

Sul lato fisico, i benefici del massaggio Lomi Lomi sono numerosi. Innanzitutto le tensioni muscolari si sciolgono, la digestione viene stimolata e la circolazione sanguigna migliora. In generale il benessere fisico migliora costantemente e i dolori muscolari diminuiscono.

A livello mentale, il prendersi cura di sé e i movimenti effettuati dal massaggiatore portano a un immediato rilassamento. Di conseguenza lo stress si allontana e diminuisce, favorendo anche le funzioni mentali e aumentando la concentrazione.

Nonostante ciò, è bene ricordare che i benefici, soprattutto fisici, che vengono attribuiti al massaggio Lomi Lomi non sono riconosciuti dalla comunità scientifica.