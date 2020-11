In commercio ci sono davvero tantissime marche che propongono diverse tipologie di maschere viso. Ovviamente sono tutte indicate per i vari tipi di pelle e a seconda della stagionalità. Quindi, quale scegliere? C’è proprio l’imbarazzo della scelta, a tal punto da non riuscire a decidere nulla.

Ecco perché allora possiamo realizzare noi in casa delle semplici maschere idratanti viso fai da te. Vediamo qui di seguito le soluzioni e le migliori ricette.

Maschere idratanti viso fai da te

Non è detto che solo i prodotti che compriamo al supermercato o in negozi di beauty siano i migliori e i più efficaci. Molte volte la soluzione ce l’abbiamo sotto al naso e non ce ne accorgiamo. In questo caso, più precisamente nel frigorifero! Ecco qui di seguito le migliori ricette di maschere viso da realizzare in casa:

Con banana e miele

La prima maschera che vi proponiamo è a base di banana e miele ed è indicata per chi ha la pelle grassa. Per ottenere una pelle più morbida e e senza effetto lucido, bisogna schiacciare una banana matura in una terrina, aggiungere 2 cucchiai di miele e mescolare per bene. Aggiungere poi un cucchiaino di succo d’arancia. Lavare il viso con acqua tiepida, applicare il composto e lasciare in posa per circa 20 minuti.

Al cetriolo e aloe vera

Utilissima per idratare la pelle secca, questa maschera è composta da mezzo cetriolo e da 2 cucchiai di gel di aloe vera. Bisogna tagliare a pezzetti il cetriolo e frullarlo, aggiungere i 2 cucchiai e frullare ancora fino ad ottenere un composto senza grumi.

Applicare sul viso e lasciare agire per circa 30 minuti.

All’uva

La maschera all’uva è un naturale esfoliante che va a rimuovere impurità e cellule morte. Per di più, la vitamina E dell’uva permette alla pelle di trattenere l’umidità di cui ha bisogno per idratarsi.

Per realizzarla, bisogna schiacciare 12 chicchi d’uva in una terrina, aggiungere un cucchiaio di farina e mescolare per bene. Stendere il composto sul viso e lasciare in posa per circa 15 minuti.

Al burro di karité e olio di cocco

Abbinando questi due ingredienti insieme, la pelle risulterà ancora più morbida, liscia e idratata. Bisogna mettere un cucchiaio di burro di karité in una ciotola e aggiungere un cucchiaio di olio di cocco. Mescolare per bene fino ad ottenere un composto omogeneo, aggiungere poi un cucchiaio di aloe vera e mescolare di nuovo. Stendere sul viso la maschera, soprattutto nelle zone più secche, e mantenere in posa per circa 15 minuti.

Alla vitamina E e all’avocado

Anch’essa è molto utile per idratare a fondo le pelli più secche. Bisogna schiacciare mezzo avocado in una terrina, dopo aver tolto la buccia. Aggiungere un cucchiaino di olio di vitamina E e mescolare per bene. Applicare la maschera sul viso e tenere in posa per circa 20 minuti.

Alla fragola e yogurt

Uniti insieme questi due ingredienti, danno effetti miracolosi perché la fragola contiene una serie di antiossidanti come i polifenoli e invece lo yogurt contiene l’acido lattico, esfoliante che rimuove le cellule morte della pelle. Per realizzarla, bisogna frullare 3 fragole mature, aggiungere 2 cucchiaini di yogurt greco e mescolare per bene. Aggiungere poi un cucchiaino di miele e mescolare ancora fino a quando il composto non sarà liscio. Applicare sul viso e mantenere in posa per circa 15 minuti.