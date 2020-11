I capelli sono una parte fondamentale della bellezza e del fascino femminile. Proprio per questa ragione, necessitano di essere trattati con i migliori prodotti possibili. Le maschere per capelli stressati apportano notevoli benefici. Ecco come realizzarle a casa e la migliore in commercio.

Maschere per capelli stressati

Per prendersi cura nel modo migliore della chioma, è necessario usare prodotti e fare impacchi che siano a base d’ingredienti naturali che facciano bene. Le maschere per capelli a base naturale danno quella protezione e idratazione di cui la chioma ha maggiormente bisogno impedendo ai capelli di stressarsi o inaridirsi. Lo stress, l’umidità, ma anche il cambio di stagione e il continuo uso della piastra o alcuni trattamenti aggressivi sono causa di capelli stressati.

Le maschere per capelli stressati sono rimedi e soluzioni naturali, efficaci, che donano una chioma splendida, sana e anche forte. Sono maschere e soluzioni che potete preparare tranquillamente a casa con tutti gli ingredienti di cui disponete nella dispensa. Dal burro di karitè all’avocado sino all’olio di oliva e di rosmarino, sono solo alcuni dei componenti che si possono usare per le vostre maschere.

Per i capelli stressati, potete realizzare una maschera a base di olio di semi di lino, che sia nutriente e ristrutturante. Aggiungete a questa maschera anche un goccio di miele che ha il compito di ripararli, proteggerli soprattutto dalle aggressioni esterne considerate le vere responsabili di capelli e una chioma stressata. Bisogna mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e stendere la maschera sui capelli lasciando agire per una buona mezz’ora e poi risciacquare.

Per i capelli stressati, le maschere alla banana, un frutto ricco di vitamine e sali minerali, dona alla chioma tutto ciò che necessita. Per realizzarla, bisogna tagliare a pezzi la banana, metterla in una ciotola creando un composto simile alla purea per poi aggiungere dell’olio d’oliva e applicarlo sui capelli per 20 minuti circa. Infine, risciacquare e usare uno shampoo delicato per la chioma.

Maschere per capelli stressati: benefici

Sono da considerarsi una sorta di balsamo e di rimedio a base naturale per la salute e il benessere della chioma. Hanno più o meno le stesse proprietà e benefici delle maschere per il viso, solo che sono più intense, forse per i vari ingredienti che si usano. Proprio come quelle per il viso, le maschere per capelli nutrono e idratano il cuoio capelluto, soprattutto se particolarmente stressato.

Si applicano sui capelli da 20 minuti a mezz’ora per ottenere ottimi risultati e benefici. Le acconciature, le tinture, ma anche acconciature molto strette sono deleterie per i capelli i quali appaiono stressati. Le maschere per capelli agiscono in tal senso riducendo questi danni e rendendoli sani. Si consiglia di usarle almeno una volta a settimana, ma in caso di capelli stressati, potete anche sottoporvi a questo trattamento almeno due volte.

Ovviamente i benefici delle maschere per capelli dipendono dagli ingredienti che usate, ma anche dal tipo di chioma e di cuoio capelluto. Le maschere per capelli stressati permettono alla chioma di essere più lucente e meno sfibrata dandole maggiore brillantezza e forza. Una cura e soluzione a base naturale di questo tipo rigenera il capello.

Per i capelli stressati bisogna optare per una maschera rigenerante che dona vitalità alla chioma sfibrata proprio grazie ai vari oli che la compongono. Gli oli di jojoba e di avocado sono maggiormente indicati. Un trattamento del genere ricostruisce l’intera struttura del capello.



La migliore maschera per capelli

Tra le tante maschere per capelli che si possono fare a casa usando ingredienti naturali, la migliore, secondo esperti e consumatori, è al momento Hair Gold Mask. Una maschera che dona vitalità, lucentezza ai capelli dando loro morbidezza e la giusta nutrizione e luminosità. Un prodotto davvero efficace e funzionale soprattutto grazie alla miscela degli ingredienti naturali in essa contenuti.

Hair Gold Mask è una maschera che ripara la fibra capillare danneggiata e dona morbidezza e lucentezza alla chioma. Si tratta di un prodotto che aiuta davvero a migliorare lo stato e la salute del capello. Un prodotto molto apprezzato da tutte le donne che hanno a cura la bellezza del capello che si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Olio di argan: nutre la chioma, la ripara in modo da renderla maggiormente luminosa e permette ai capelli di crescere in modo rapido

nutre la chioma, la ripara in modo da renderla maggiormente luminosa e permette ai capelli di crescere in modo rapido Olio di cocco: nutre il capello in profondità

nutre il capello in profondità Acido ialuronico: ingrediente fondamentale in molti prodotti di bellezza, che dona idratazione del capello in modo che sia morbido e lucente

ingrediente fondamentale in molti prodotti di bellezza, che dona idratazione del capello in modo che sia morbido e lucente Pantenolo: ha proprietà rigeneranti, ripara le cellule del capello e stimola la crescita.

Un prodotto che è efficace dopo molte applicazioni. Una maschera molto facile d’applicare, soprattutto sulle punte massaggiando delicatamente. Basta lasciare agire anche solo per cinque minuti per poi risciacquare con acqua tiepida continuando a massaggiare delicatamente. I risultati sono visibili sin da subito.

