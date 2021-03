A causa di tinture, decolorazioni e acconciature non adeguate, i capelli possono rovinarsi e apparire sfibrati. Per proteggerli e trattarli in modo naturale, la maschera capelli rovinati con ingredienti casalinghi è sicuramente la soluzione adatta. Vediamo come farla e il prodotto migliore.

Maschera capelli rovinati

Sono dei veri e propri trattamenti, di solito a base naturale, che trattano la chioma del capello, soprattutto se particolarmente rovinata e danneggiata. La maschera capelli rovinati permette di prendersi cura del cuoio capelluto dalla radice sino alle punte in modo da mantenerli luminosi, setosi e sani. In commercio si trovano tantissime maschere, ma le migliori sono sicuramente quelle fai da te con componenti casalinghi e naturali.

Applicare la maschera capelli rovinati è facilissimo, ma ci sono alcune regole da seguire per ottenere buoni risultati. Bisogna prima lavare i capelli, in seguito lasciarli asciugare e, in un secondo momento, applicare la maschera spalmandola con le mani dalla radice alle punte. Mai usare il pettine in questa fase. Avvolgere i capelli in un asciugamano, lasciarli in posa e sciacquare applicando poi il balsamo per idratarli.

Per i capelli rovinati, si possono preparare delle maschere a base di principi attivi naturali, quali alloro. Per la preparazione, è necessario far bollire 5 foglie di alloro per almeno 5 minuti. Non appena si raffredda, far filtrare aggiungendo dell’hennè, dell’olio Evo e olio di semi di lino. Bisogna tenere questo impacco in posa per almeno un’ora per poi sciacquare.

La maschera capelli rovinati da decolorazioni e tinte si basa su componenti come olio d’oliva e rosmarino. Bisogna unire questi due componenti insieme distribuendoli sulla cute e i capelli umidi per poi far agire per almeno un’ora sciacquando con acqua e uno shampoo specifico. Un trattamento da ripetere almeno una volta a settimana.

Capelli rovinati: cause

La maschera capelli rovinati è utile per dare nuova linfa al cuoio capelluto, ma bisogna anche capire quali sono i fattori di rischio per la chioma cercando di limitare i danni in futuro. I capelli possono essere rovinati per una miriade di ragioni. Può dipendere da continue tinture e decolorazioni che, essendo a base di componenti chimiche, fanno solo del male al capello causando anche la caduta dei capelli e il rischio di calvizie.

Uno dei fattori di rischio dei capelli rovinati può essere anche la mancanza e carenza di ferro, quindi una dieta povera di quegli alimenti che possono contribuire a una chioma più bella e lucente. In questo caso si consigliano trattamenti specifici e una maggiore cura e attenzione nell’alimentazione prediligendo alimenti che ne sono ricchi, come carne rossa oppure asparagi e spinaci.

Lo stress tende ad aumentare i livelli di testosterone arrivando a incidere sul processo di crescita del capello che appare sfibrato e danneggiato. In questo caso, è meglio optare per delle tecniche di meditazione e rilassamento, come sedute di yoga e meditazione che aiutano anche il capello a stare bene.

Il sole, il cloro, ma anche la coda troppo stretta sono assolutamente nemici di capelli rovinati e danneggiati. Infine, è molto importante prestare attenzione ai prodotti che si usano, come shampoo e balsamo perché possono contenere sostanze non adatte alla salute del capello.

La migliore maschera capelli rovinati

Insieme ai consigli che sono stati forniti, come una maggiore attenzione all’alimentazione e allo stile di vita, sono tantissimi i prodotti in commercio da usare, ma la migliore maschera capelli rovinati è Hair Mask Gold. Una maschera professioanle creata nei migliori centri per la cura del capello da esperti del settore che dona capelli morbidi e sani. Grazie ai suoi benefici riscontrati da esperti e consumatori, è riconosciuta come la migliore maschera per capelli

Per chi ha provato qualsiasi prodotto, ma senza ottenere risultati importanti, Hair Mask Gold è sicuramente la soluzione più idonea. Una maschera a base naturale che va bene per qualsiasi tipo di capello, anche quello più sfibrato e particolarmente sensibile. Un prodotto che dà nuovo vigore al capello riducendo l’effetto crespo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Grazie a questo prodotto, il capello appare subito morbido e brillante con la chioma che torna ad avere un volume complessivo adeguato. Usare il prodotto è molto facile perché basta applicarlo sui capelli umidi dalle radici sino alle punte, lasciare in posa per almeno cinque minuti e risciacquare.

In pochissimo tempo, si possono verificare gli effetti e i benefici del prodotto come è testimoniato anche dalle recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale.

Inoltre, non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si basa su componenti del tutto naturali, quali:

Pantenolo: dà un nuovo tono al capello

dà un nuovo tono al capello Olio d’argan: ha proprietà nutrienti e idratanti

ha proprietà nutrienti e idratanti Olio di cocco: ripristina la struttura di ogni capigliatura

ripristina la struttura di ogni capigliatura Acido ialuronico: un ingrediente presente in molti prodotti di bellezza e che è ricco di nutrienti che fanno bene al capello e alla chioma.

Il segreto del successo di questa maschera in crema è dovuto anche al fatto che, tra i suoi ingredienti, vi sia l’oro 24k che lo rende maggiormente efficace su ogni capello.

Siccome si tratta di un prodotto originale ed esclusivo, non è possibile acquistarlo nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il solo metodo per l’acquisto è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Hair Mask Gold è in promozione al costo di 49€ per due confezioni con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito e in contrassegno, ovvero in contanti direttamente al corriere.