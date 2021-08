Martina Maceratesi è la fidanzata di Piero Armenti, giovane imprenditore e scrittore stabilitosi ormai da anni a New York. Ma cosa sappiamo nel dettaglio sulla giovane ragazza che lo accompagna nelle sue avventure?

Chi è Martina Maceratesi

Mora e bellissima, Martina compirà il prossimo ottobre 27 anni.

Una bella differenza d’età col fidanzato, classe 1979. Originaria di Recanati, dove vive la sua famiglia, compie i suoi studi ad Ancona, laureandosi prima in Economia e Business e specializzandosi poi in Amministrazione, Finanza e Controllo.

Grazie ai suoi studi si sposta per lavoro a New York, dove conosce Piero Armenti, ormai in pianta stabile nella Grande Mela dal 2011.

Dai suoi profili social Martina sembra essere una vera globetrotter, proprio come il fidanzato: Panama, Costa Rica e New York, per ovvi motivi. Ma anche in Italia non si ferma solo a Recanati, visitando altre città appena ne ha l’occasione.

Martina e Piero sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata, ma nell’estate del 2021 rompono ogni indugio pubblicando su Instagram le foto della loro vacanza in Grecia.

I loro followers speravano di vederli insieme anche dopo il periodo nell’Egeo, purtroppo però sono tornati nelle rispettive case negli USA e in Italia. Niente paura, perché dai momenti immortalati sembra vivano una storia d’amore molto affiatata, e se continueranno a condividerla ci terrà incollati agli smartphone.

