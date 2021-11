Dopo alcune settimane in autoisolamento a causa del Covid Martina Colombari è finalmente guarita e sui social si è sfogata contro coloro che non hanno creduto che lei fosse veramente malata.

Martina Colombari guarita dal Covid

Attraverso i social Martina Colombari ha gioito per essersi finalmente negativizzata al Covid, a cui aveva dichiarato di essere risultata positiva solo alcuni giorni prima.

Il poco tempo trascorso tra il suo primo annuncio e il secondo ha fatto sospettare ad alcuni follower che lei non fosse stata veramente colpita dal Covid e così, la stessa ex Miss, ha postato sui social un certificato che avrebbe provato la sua positività alla malattia.

“Certificato di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo. […] Isolamento domiciliare obbligatorio dal 22/10/2021 a seguito esito positivo del tampone dalla stessa effettuato per l’accertamento di infezione da SARS- Cov2.

Visto il referto negativo del tampone nasofaringeo per l’accertamento di infezione da Sars Cov-2 effettuato in data 01/11/2021 a far data dall’01/11/2021 ha terminato il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di cui in premessa”, si legge sul certificato.

Martina Colombari: lo sfogo

Dopo gli attacchi ricevuti sul web l’attrice ed ex Miss ha scritto: “Siccome io amo essere trasparente e non sopporto la cattiveria della gente…ecco qui! Avete rotto”.

Alcuni giorni fa Martina Colombari aveva anche parlato dei sintomi del virus e aveva affermato che fortunatamente si era sottoposta alla vaccinazione (che ha impedito che i sintomi fossero più violenti).

Martina Colombari: i sintomi

Martina Colombari aveva scoperto di essere positiva al virus quando, prima di recarsi sul set, si era sottoposta a un comunissimo tampone. Fortunatamente i suoi sintomi non erano stati particolarmente gravi: l’ex Miss aveva accusato solamente perdita del gusto e dell’olfatto. In tanti sui social le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione e le hanno intimato di non dare retta ai leoni da tastiera che le hanno dato contro.