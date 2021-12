L’abbiamo vista sul palco di Los Angeles insieme alla madre Lina Wertmüller nel 2020 mentre riceveva l’Oscar alla carriera. Fin da subito tutti si sono chiesti: Maria Zulima Job chi è? Infatti la figlia della regista fu a suo tempo al centro di un’indagine legale in merito alla sua adozione.

All’epoca i giornali si interessarono molto al caso, arrivando a parlare di utero in affitto. La donna ha lavorato spesso insieme alla madre nel mondo nel cinema, nonostante non abbia mai sognato di fare l’attrice.

Chi è Maria Zulima Job

Nonostante le controverse vicende riguardanti la sua nascita Maria Zulima Job è sempre stata legatissima alla madre adottiva, la regista Lina Wertmüller. La ragazza nasce a Marsiglia, in Francia, il 17 Gennaio del 1991.

Venne adottata dalla famosa regista e da suo marito, Enrico Job. La procedura di adozione scatenò un enorme interesse mediatico dopo la scoperta della violazione di alcune direttive. Quand’era più giovane affermò di voler inseguire il suo sogno e diventare una skipper, tanto che la madre affermò in più interviste di essere già preoccupata all’idea della figlia nel mezzo dell’Oceano Atlantico.

Le due hanno sempre dimostrato di avere un rapporto speciale, che si è intensificato in seguito alla morte di Enrico Job, marito e padre, nel 2008.

Fra le ultime occasioni pubbliche in cui abbiamo visto insieme madre e figlia spicca sicuramente la cerimonia per la premiazione dell’Oscar alla carriera. Le due infatti erano insieme sul palco di Hollywood mentre Lina Wertmüller riceveva la statuetta dorata. La regista ha spesso coinvolto la figlia nel mondo cinematografico, facendola recitare in alcuni dei suoi film. Fra questi ci sono: Ferdinando e Carolina del 1999, Peperoni ripieni e pesci in faccia del 2004, e Mannaggia alla miseria! del 2009.

La storia della sua adozione

Sicuramente l’evento più interessante della vita di Maria Zulima Job riguarda la sua nascita. A soli tre mesi infatti, venne trascinata nel mezzo di un esposto dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie. L’organizzazione presentò un’accusa contro Lina Wertmüller ed Enrico Job, accusandoli di aver violato le direttive per l’adozione. La regista nel 1991 aveva già 62 anni e il caso era partito in seguito ad alcune foto che la ritraevano con una neonata fra le braccia. I giornali dell’epoca accusarono subito la coppia di aver commesso un’adozione irregolare; alcuni parlarono addirittura di utero in affitto.

Successivamente Enrico Job rivelò la verità in merito alla nascita di Maria Zulima. Secondo le sue affermazioni, la ragazza sarebbe figlia sua e di una donna non meglio identificata. Frutto di una relazione extraconiugale, la madre naturale di Maria Zulima avrebbe preferito abortire ma portò a termine la gravidanza, affidando poi la figlia alle cure del padre. Le persone coinvolte nella vicenda hanno sempre preferito mantenere il riserbo, nonostante l’ingerenza di alcuni giornali, che arrivarono persino a trovare la madre naturale di Maria Zulima. Nonostante la mancanza di legami di sangue, la giovane ha sempre avuto un rapporto speciale con la madre Lina Wertmüller.