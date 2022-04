Marco Senise ha accettato di diventare concorrente dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi dopo l’uscita di Patrizia Bonetti e Silvano Michetti. Conduttore televisivo, è ricordato soprattutto per aver fatto parto della trasmissione di Forum. Scopriamo chi è Marco Senise, la sua vita privata e a quali programmi ha lavorato come conduttore prima di entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2022 e viaggiare verso l’Honduras.

Chi è Marco Senise: vita privata

Nato nel ’64 a Roma il 4 marzo, è una persona molto riservata e si sa poco sulla sua vita privata. Si conoscono informazioni soprattutto sulla sua relazione con Antonella Elia, di cui entrambi hanno parlato davanti alle telecamere come una brutta esperienza, e della relazione con Nina Godino. Ha avuto anche un flirt con Valeria Marini. Il conduttore usa spesso i social per condividere ricordi del passato della sua carriera o aggiornamenti del presente e molte foto.

Inoltre ancora oggi rimane molto amico di Fabrizio Bracconeri, il collega di Forum che ha dovuto lasciare con lui la conduzione del programma. Ha un forte legame con la sorella.

Chi è Marco Senise: carriera

Marco Senise inizia la sua carriera nel 1993, esordendo con una piccola parte nella telenovela italoargentina Micaela. Nello stesso anno partecipa come inviato ad una trasmissione di Rete 4, Buona giornata, condotta da Patrizia Rossetti. Il programma si chiamavano Buon pomeriggio ed era un programma contenitore, cambiando nome proprio nel 1993. L’anno successivo partecipa a delle manifestazioni per la lotta contro il cancro per la rete Telelombardia. Tra il ’95 e il ’97 lavora sull‘emittente locale T9 al programma Pandora e alle selezioni di Miss Italia nel 1997.

Forum

A partire dal 1998 fa parte del cast di Forum, prima con Paola Perego e poi con Rita dalla Chiesa nel 2003. Con questo programma diventa un conduttore iconico, entrando nelle case di molti italiani. Dal 2006 al 2012 fa parte anche di Sessione pomeridiana – Il tribunale di Forum, mentre il programma principale dal 2008 passa su Canale 5. Nel 2011 partecipa anche ad un altro spin-off, Forum-Famiglie. Nell’agosto 2013 è però costretto a lasciare la conduzione del programma.

Altri programmi

Nel 2001 conduce Portici d’estate a Martina Franca con Roberta Capua, nel 2002 Moda e spettacolo in tour 2002. Nel 2012 appare anche ne I Cesaroni 5. Nel 2014 inizia a collaborare con Agon Channel, con vari programmi come Chance, A fior di pelle, A casa nostra e nel 2017 conduce Miss Europe Continental su Fashion TV, di cui è presentatore dal 2016 al 2019.