Noto per il successo in radio ottenuto anche con il collega Fiorello, Marco Baldini è oggi un grande conduttore dall’esperienza ultra ventennale. Scopriamo la storia della sua carriera e le difficoltà personali superate nel corso del tempo.

Chi è Marco Baldini

Marco Corrado Giuseppe Baldini (Firenze, 3 settembre 1959) è un conduttore radiofonico italiano. Si avvicina al mondo radiofonico ad appena vent anni dove lavora per alcune emittenti regionali, per poi fare il salto di qualità attraverso la conduzione di numerosi programmi su Radio Deejay. Tra i suoi progetti più importanti si ricorda “Viva Radio Deejay”, programma inaugurato nel 1989 e che vede la presenza di Fiorello in studio e di Nicola Savino alla regia.

La collaborazione con Rosario prosegue anche negli anni successivi quando ottiene dal 2001 al 2008 la conduzione di “Viva Radio 2” dove ripropone il già noto format di successo basato sulle imitazioni. Dopo un periodo di pausa dal microfono torna per poco, questa volta a Radio Italia dove conduce insieme ai colleghi Fave, Angelo e Max il programma “Le Fave del Mattino”.

Il successo in radio di Marco Baldini

Dopo un turbolento periodo torna a collaborare con Fiorello per la trasmissione televisiva “Stasera pago io… Revolution” che lo vede impegnato nei collegamenti radiofonici. Nel 2008 i due conducono inoltre un piccolo show suddiviso in dieci puntate dal titolo “Viva Radio Due… minuti” mandato in onda nella fascia serale.

Nello stesso anno, in seguito alla stesura della sua biografia, viene realizzato il film “Il mattino ha l’oro in bocca” che vede Elio Germano nei suoi panni, Corrado Fortuna in quelli di Fiorello e altri nomi noti tra cui Laura Chiatti e Martina Stella. Nel 2009 vince inoltre il reality show “La fattoria” ottenendo 100.000 euro di premio che decide di devolvere ai terremotati in Abruzzo.

Seguono numerosi progetti su emittenti radiofoniche diverse. Conduce infatti su Radio Kiss Kiss il programma “Vieni Avanti Kiss Kisss” per poi tornare dopo qualche anno a Radio Deejay con “Il Marchino ha l’oro in bocca” ma Linus, direttore del palinsesto, decide di interrompere poco dopo la trasmissione e i rapporti con Baldini.

Marco Baldini e la complessa vita privata

Marco torna quindi per un periodo a condurre programmi sulle emittenti locali tra cui la radio romana Qlub Radio con i programmi “L’Università e il calcio” e “Attaccati al Qlub”. Nel 2013 torna a collaborare con Fiorello per il programma andato in onda prima sul web e poi in radio “Edicola Fiore”. Collabora poi per un breve periodo con Radio Radio e successivamente con Radio Rock per poi diventare nel 2020 opinionista del programma “La vita in diretta”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Baldini è sposato con la collega Stefania Lillo nel 2007. La storia tra i due finisce però 7 anni dopo per via della ludopatia del conduttore radiofonico che, in un’intervista, ha dichiarato di aver anche contratto debiti e tentato il suicidio per lo stesso motivo. La sua vita negli anni successivi sembra però rimettersi in sesto e infatti a novembre 2020 diventa padre di un bambino avuto con la nuova compagna.