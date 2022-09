Ospite di Bella Ma’ da Pierluigi Diaco, Manuel Bortuzzo ha parlato della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha smentito le parole del padre Franco, che qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista piuttosto pungente.

Manuel Bortuzzo smentisce il padre Franco

Qualche giorno fa, Franco Bortuzzo ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, lasciandosi andare a diverse frecciatine. Oltre alle parole riservate a Lulù Selassié, definita come la “coinquilina” del pargolo, l’uomo ha sottolineato che il figlio Manuel è rimasto deluso dall’esperienza vissuta al GF Vip. A quanto pare, non è affatto così: il nuotatore, ospite del programma Rai Bella Ma’, ha smentito il genitore.

Le parole di Manuel Bortuzzo a Pierluigi Diaco

Manuel, parlando dell’avventura al GF Vip, ha dichiarato:

“No, non mi sono assolutamente pentito di averlo fatto. E anzi sono contento perché mi ha dato la possibilità davvero di cercare di lasciare qualcosa nel cuore delle persone. Cose che potevano essere delicate da raccontare in televisione. Era la prima volta di un disabile in quel programma. Se lo guardavo in passato? Sì, lo lasciavo in sottofondo. Quando sono uscito non mi sono pentito, mi ha lasciato qualcosa. Se è tutto vero? Certo è tutto vero quello che vedete. La persona può decidere di interpretare un personaggio, ma le dinamiche sono la verità”.

Bortuzzo, quindi, non è rimasto deluso dal GF Vip come ha sostenuto il padre. Manuel non si è pentito di aver accettato l’ingaggio nel reality, ma non lo rifarebbe.

Manuel Bortuzzo ignora le domande su Lulù

Pierluigi Diaco ne ha approfittato anche per parlare delle polemiche nate sui social con la sua partecipazione al GF Vip, soffermandosi sulle ex fidanzate e sui vari gossip. Ovviamente, il conduttore di Bella Ma’ puntava ad avere qualche dichiarazione su Lulù Selassié. Manuel, che ormai ha imparato le dinamiche televisive, ha ignorato le domande e non ha mai nominato la principessa etiope.