Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Manuel Bortuzzo ha confessato di aver sognato Sophie Codegoni.

Manuel Bortuzzo: Sophie Codegoni

Dopo aver messo una pietra sopra al suo rapporto con Lulù Hailé Selassié, Manuel Bortuzzo sembra essere interessato a Sophie Codegoni: difronte agli altri concorrenti infatti il nuotatore ha ammesso di aver sognato l’ex tronista e tra loro c’è già chi si chiede se tra i due sboccerà qualcosa prima della fine del programma.

Manuel Bortuzzo: Sophie e Gianmaria

Nelle ultime settimane Sophie si era avvicinata sempre di più a Gianmaria Antinolfi, ma la relazione tra i due ha stentato a decollare. “Non voglio più parlare con te, tu hai preso in giro tutti, anche te stesso. Per assurdo ti voglio anche bene, e sto cercando di lottare affinché tu esca nella tua verità, le cose che negative che faccio sono per questo. Sei una caricatura di te stesso, tu non ti sei mai aperto perché la tua è stata una presa in giro”, ha dichiarato Sophie mettendo fine al rapporto con l’ex fidanzato di Belen.

Manuel Bortuzzo: la vita privata

Nella casa del reality show Bortuzzo si era avvicinato inizialmente alla principessa Lulù Hailé Selassié, ma la sua gelosia nei confronti aveva infine fatto desistere il nuotatore. Nel reality show Bortuzzo ha avuto modo di rivedere anche la sua ex, Federica Pizzi, e il nuotatore non aveva nascosto di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti. Tra i due accadrà di nuovo qualcosa? A quanto pare lo stesso Manuel non sarebbe riuscito a spiegarsi la ragione per cui avrebbero deciso di mettere fine alla loro relazione nonostante l’affetto reciproco che li lega.

In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più, e c’è sempre più curiosità attorno a Sophie.

