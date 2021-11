Manuel Bortuzzo, che nelle ultime settimane al GF Vip si è riavvicinato a Lulù Hailé Selassié, ha confessato di essersi invaghito della sua vicina di casa.

Manuel Bortuzzo invaghito della vicina: la reazione di Lulù

Dopo momenti di iniziale tensione, a sorpresa Manuel Bortuzzo si è riavvinato a Lulù Hailé Selassié.

I due si sono scambiati baci e tenerezze, ma a quanto pare il nuotatore non sarebbe ancora intenzionato a portare ad un “livello successivo” la sua relazione con la giovane principessa etiope. Senza curarsi della sua presenza infatti, Bortuzzo ha confessato di aver preso una vera e propria cotta per la sua vicina di casa, una ragazza di nome Michelle che sarebbe già madre di un bambino. Per corteggiarla Bortuzzo le avrebbe persino inviato dei fiori sul posto di lavoro e sarebbe stato lui a consolarla quando lei ha messo fine alla relazione col suo ex, padre di suo figlio.

Manuel Bortuzzo: il padre

Proprio il padre dell’ex gieffino, che non ha mai mancato di mostrargli il suo supporto anche durante la sua esperienza al GF Vip, lo avrebbe sconsigliato dall’intraprendere una relazione con la vicina che, a quanto pare, avrebbe avuto una vita privata piuttosto problematica. Il nuotatore però, a quanto pare, non sarebbe riuscito a togliersela dalla testa.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

Quanto affermato da Manuel Bortuzzo spingerà Lulù a farsi da parte? Mentre la giovane principessa sembra essere sempre più presa dal nuotatore, lui ha messo in chiaro di volere altro. Al momento i due non risparmiano baci e tenerezze a favore di telecamera, e in tanti tra i fan del programma si chiedono se la loro unione sia destinata a durare. Negli ultimi giorni Bortuzzo non ha neanche nascosto di provare di aver sognato Sophie Codegoni, anche lei concorrente del GF Vip 6.