Abbiamo definitivamente salutato il mese di ottobre e abbiamo accolto a braccia aperte, tra sbalzi di temperatura e cambi armadio in ritardo, il primo freddo: benvenuto novembre 2022. Come in ogni stagione le tendenze continuano a cambiare e se tale discorso può essere fatto per i vestiti, può altrettanto essere fatto per le unghie: quali saranno i colori predominanti della stagione?

Manicure: ecco le tendenze per novembre 2022

Sebbene ancora il tipico foliage autunnale non sia esploso nelle sue tipiche sfumature meravigliose (complici le temperature decisamente anomale per l’attuale stagione), pare però che le tendenze in fatto di unghie vogliano ispirarsi proprio a quello. Dopo un’intera estate e un settembre ricco di glitter, di effetti shimmer e ispirazioni “alla Hailey Bieber”, è giunto il momento di tornare al classico: che cosa c’è di meglio di un monocolore pieno e brillante?

Per entrare in tendenza, dunque, basterà scegliere alcune delle tonalità più gettonate della stagione, quelle che richiamano eleganza, raffinatezza, ma anche sensualità a non finire.

Sì a tutte le sfumature del rosso, il vero protagonista del mese di novembre 2022, ottimo anche il bordeaux, il viola scuro o il colore vinaccia. Un grande sì anche per il total black, altro must have per l’autunno-inverno 2022 ed evergreen per eccellenza in fatto di manicure e tendenza. Con il nero, come spesso si dice, non si sbaglia mai!

Tra i colori un po’ meno classici, invece, il mese di novembre 2022 chiama a sé il colore senape proposto anche dalla cantante e attrice Selena Gomez; una tonalità insolita, è vero, ma che si abbina alla perfezione al colore delle foglie degli alberi che, leggere, cadono a terra nella stagione autunnale.

Per restare in tema autunnale, il mese di novembre 2022 vede tingersi le unghie di arancione, nella tonalità pumpkin (zucca), altra protagonista di stagione. Promosso anche il marrone in tutte le sue sfumature possibili, sebbene la versione “smoky” sia quella preferita da star e influencer e di cui il web sta andando letteralmente matto. E che ne dite di una sfumatura color pistacchio? Anche tale tonalità, per quanto particolare e abbastanza insolita, entra a fare parte dei colori in tendenza per il mese di novembre 2022: provare per credere, l’effetto è unico e dona maggiore personalità a tutta la figura.

Lontano dai colori del foliage ma pur sempre di tendenza, è il blu notte: elegante, raffinato e assolutamente versatile, il blu scuro è sempre una garanzia! The last but not the least, il lilla: anche l’autunno 2022 (e in particolare il mese di novembre) non rinuncia a un pizzico di colore e di chiarezza. Ecco che il lilla torna a fare capolino tra le manicure di stagione.

Rosso, bordeaux, viola, marrone, senape, arancio, pistacchio, blu e lilla: la palette per la manicure di novembre 2022 è fatta.

Se da una parte il monocolore può essere considerata la vera tendenza della stagione autunnale, dall’altra parte non c’è limite alla creatività. Ed ecco quindi che ritornano le nail art, tra piccoli disegni, french manicure delicate e, perché no, alternanza di colori (sempre molto di tendenza la scelta di colorare l’anulare di un colore diverso dal resto delle dita).

Lunghe o corte, arrotondate o leggermente a punta, le unghie di novembre 2022 hanno voglia di farsi notare, ma con classe, eleganza e un pizzico di creatività: l’autunno è arrivato!