La nuova manicure di tendenza è quella effetto onda: ecco come si realizza e alcune idee originali.

Manicure effetto onda

La nuova tendenza per la manicure sono le wavy nails, unghie effetto onda. Nate dalla fantasia di Eleanor Langston di Paintbox Nails, sono diventate super popolari su Instagram e richiestissime nei saloni.

Le wavy nails non sono altro che unghie dipinte con fantasie a onde. Realizzarle non è difficile, le onde infatti non devono per forza avere le stesse dimensioni l’una con l’altra. Certo, la precisione è d’obbligo e proprio per questo è utile affidarsi a chi realizza manicure di professione.

L’effetto migliore si ha con unghie ricostruite in gel o in acrilico, su cui si possono realizzare moltissimi disegni. Per chi però desidera mantenere le proprie unghie naturali, è possibile realizzare la wavy manicure anche a casa, l’importante è avere a disposizione dei pennellini di precisione per stendere lo smalto con precisione.

Si parte generalmente da una base nude, su cui poi applicare i vari strati di colore. Chi vuole osare può invece partire da una base scurissima e dipingere poi i dettagli delle onde con sfumature chiare. Spazio dunque alla fantasia per trovare gli abbinamenti di colore più cool, adatti alla propria personalità e da sfoggiare in ogni occasione.

Tra toni pop e colorazioni più neutre, ecco le idee più cool per la manicure effetto onda.

Le idee

La manicure a onda si esprime al meglio quando è realizzata con colori accesi e super pop. Via libera dunque a verde acido, giallo, fucsia, blu elettrico e arancione e a tutte quelle tonalità che risaltano subito all’occhio. Si possono realizzare con una base nude e un unico colore per unghia.

Un effetto super appariscente si può ottenere dipingendo ogni unghia di un colore diverso o realizzando una manicure multicolore. Libero sfogo dunque alla fantasia, per realizzare una manicure eccentrica e di grande impatto.

Perché non optare per delle wavy nails a contrasto? Con i colori c’è l’imbarazzo della scelta. Si va dal classico bianco accoppiato con il nero, per passare poi ai colori complementari come l’arancione e il blu, per finire con tonalità innovative come il giallo caldo e il grigio, i nuovi colori Pantone per il 2021 o con le nuances natalizie del rosso e dell’oro. Si possono anche scegliere le colorazioni pastello, tenue ed eleganti sono adatte per chi ama avere le mani in ordine con unghie super alla moda ma non troppo appariscenti.

Eleganti ma non originali e noiose? Ecco che le wavy nails realizzate con i toni del bianco sono un must have per chi ama avere le mani curate e dall’aspetto. Partendo da una base nude, si passa poi a realizzare delle onde sui toni del bianco. Si può scegliere un bianco ottico per chi ama i toni freddi, mentre chi predilige le sfumature calde può optare per un bianco panna. Per un ulteriore effetto glam si possono realizzare dei bordi con brillantini alle onde oppure applicare dei piccoli Swarovski su ogni unghia.