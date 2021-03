Può capitare che, durante i periodi di stress, depressione e anche noia, si tenda ad assumere più calorie e carboidrati del necessario con il rischio di aumentare di peso. Vediamo quali sono le cause di mangiare per noia e i rimedi per provare a sconfiggerlo.

Mangiare per noia

Durante il periodo del lockdown in cui si sta spesso a casa, può capitare di avere momenti di sconforto e provare stati d’animo, quale frustrazione, stress, che causano una sensazione di appetito difficile da placare. Mangiare per noi può trasformarsi in una abitudine che rischia di avere conseguenze sul fisico e il girovita con risultati disastrosi quando ci si specchia. Ovviamente la fame non centra nulla in questo caso, ma si tratta semplicemente di un vuoto da riempire.

Mangiare per noia non corrisponde a una esigenza o bisogno fisico che il corpo invia, ma riguarda una interpretazione errata di una sensazione. Si tratta di fame emotiva che tende a manifestarsi in preda di emozioni e sensazioni negative, quale la noia, appunto. Quante volte, quando si è a casa senza nulla da fare, la prima cosa a cui si pensa per riempire questo buco è il cibo per cui alcuni soggetti tendono a ingurgitare qualsiasi cosa.

Per evitare tutto ciò e ritrovarsi con diversi chili in più, è bene cambiare le proprie abitudini e valutare attentamente ogni aspetto. Al momento dei pasti, la cosa importante è concentrarsi su quello che si ha nel piatto mettendo, per un attimo da parte, il cellulare, che può essere uno stimolo a mangiare di più.

Bisogna esaminare le proprie abitudini alimentari facendo attenzione ai vari spuntini che si consumano. Dal momento che mangiare per noia può rappresentare un problema, a lungo andare, si consiglia di provare a distrarsi in altro modo. Una passeggiata, non appena si sente un languorino, dedicarsi a qualche attività da fare in casa, aiuta a combattere la noia e il fisico sicuramente ringrazierà.

Mangiare per noia: cause

Mangiare per noia è un comportamento che assumono moltissime persone, ma si può modificare. Occorre iniziare a cambiare metodo e anche modo di alimentarsi nel momento in cui ci si rende conto che si tratta di una abitudine molto pericolosa che ha conseguenze, non solo sul fisico, ma anche sulla psiche.

Mangiare per noia significa consumare e ingerire del cibo, anche quando lo stato d’animo è stanco e insofferente a determinati aspetti e problematiche che si affrontano. Quando si vive uno stato d’animo come la noia, entrano in gioco diversi fattori al punto che, non sapendo bene cosa fare per riuscire a risolverli, si pensa che il cibo possa essere la soluzione.

Un atteggiamento del genere, quindi mangiare soltanto perché ci si sente annoiati non fa bene in quanto il soggetto comincia a provare vergogna e senso di colpa. Una abitudine malsana che ha la sua radice in diverse cause. Si mangia per noia per colmare un vuoto, per un meccanismo di difesa o anche per uscire da un circolo vizioso.

Una delle cause di mangiare per noia può essere dovuta al fatto che non si ha una giornata scandita da cose da fare, considerando che, per via del lockdown, molto tempo lo si passa in casa. Ecco che allora il cibo diventa una valvola di sfogo e uno strumento per occupare il tempo.

