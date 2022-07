Avete voglia di un look semplice ma luminoso? Siete amanti dei brillantini e dei trucchi arcobaleno? Vi fate influenzare dall’umore e dal tempo? Niente panico, tutte queste versioni makeup sono in perfetta combinazione con le tendenze dell’estate 2022.

Si passa dagli strass ai look più naturali, fino ad arrivare all’arcobaleno dopo un temporale estivo. Il makeup dell’estate 2022 è dinamico e varia anche in base alle proprie emozioni.

Andiamo a scoprire più nel dettaglio le principali tendenze trucco della nuova stagione estiva.

Mood ballerino: il makeup perfetto brillare anche in discoteca

Come poteva rimanere nell’ombra il glitter? Impossibile! Le shades luminose sono infatti una delle tendenze in assoluto più gettonate per l’estate 2022.

Ma c’è sicuramente di più: non solo polveri extra shiny, ma vere e proprie applicazioni di punti luce e brillantini sparsi nello sguardo: il gioco di luci ed effetti duochrome vi farà risplendere anche nelle ore più buie della notte.

In riferimento a ciò, il trend dei piccoli brillantini è tornato nel 2022 direttamente dagli anni ’90: sono moltissime le persone (anche le celebrità e influencer) che decidono di dare un tocco più glam al makeup, andando ad applicare o sotto l’occhio o ai lati, piccoli brillantini luminosissimi.

Inutile dire che l’effetto è assolutamente magico!

Complice di tale tendenza è sicuramente Zendaya nella serie-tv Euphoria: non vi viene voglia di scatenarvi sotto la palla strobosferica?

Dopo la pioggia arriva il sole – e l’arcobaleno

L’estate porta allegria, porta il sole e lo esalta; con il tramonto davanti, la salsedine tra i capelli e il calore dell’atmosfera, la voglia di colore accende anche il makeup. Mettete da parte i colori scuri, i grigi e le tonalità spente e munitevi di cromie accese, vivacissime e in piena armonia con l’estate. Approvati i gialli, gli arancioni, i rosa di ogni sfumatura e tonalità; potete scegliere di utilizzarli separatamente per un makeup monocolore o, se proprio volete rimanere in extra tendenza per l’estate 2022, potete decidere di mixarli.

L’arcobaleno sarà il padrone della festa (e dei vostri look).

Se però non vi fanno impazzire le tonalità così accese, ma volete comunque rimanere in tema colour power, potete sempre optare per le shades pastello e non sbaglierete. Otterrete un look decisamente più soft ma sicuramente glamour.

Il nude che non muore mai

Che cosa fare se non si vuole rinunciare all’effetto naturale anche in estate? Nulla di più semplice; vi basterà scegliere colorazioni sobrie e dai colori naturali della terra, della sabbia e dei tramonti intensi. Optate per marroni opachi, sfumature terracotta e caramello, oppure virate sui pesca, sulle tonalità del cioccolato. In questo modo otterrete un makeup intenso sugli occhi ma non rinuncerete alla luminosità: esaltate gli zigomi con un illuminante dorato, che con l’abbronzatura si mixerà perfettamente alla vostra carnagione.

Sulle labbra piena libertà: lasciate naturali con un semplice burrocacao, oppure glossate o addirittura tinte di opaco o vinilico, in ogni caso il risultato non cambierà.

L’effetto nude sarà sempre elegante, sensuale e, nonostante i toni neutri, impeccabilmente perfetto.

A voi la scelta: in quale mood siete?