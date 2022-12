Da quelli in lana o acrilico sino ad altri con girocollo oppure in stampa jacquard, sono i maglioni natalizi da donna da indossare nelle feste.

In occasione del Natale e del pranzo con i parenti, si ha bisogno di indossare un abbigliamento che sia consono per l’occasione. E cosa c’è di migliore se non i maglioni natalizi da donna disponibili in tantissimi modelli che danno un tocco in più alle feste. Vediamo quali scegliere e cosa propongono le tendenze.

Maglioni natalizi da donna

Oltre a essere una vera e propria tradizione da indossare durante le feste, i maglioni natalizi sono un capo iconico e, con il tempo, sono diventati un vero e proprio must. Noti con il nome di Jingle Bell Sweaters, hanno iniziato a fare la loro comparsa intorno agli anni ’50 ed erano noti soprattutto per essere capi con decorazioni a tema natalizio.

Soltanto intorno agli anni ’80, anche grazie ai media, ai telefilm americani e alle pubblicità, hanno cominciato a diventare popolari. Cliff Huxtable di The Cosby Show li ha resi popolari spingendo anche altri conduttori a indossarli. Una moda che ha avuto una pausa intorno agli anni ’90 per poi tornare in auge grazie al film Il diario di Bridget Jones dove li indossava Mark Darcy.

Sono una ottima idea da regalare alle amiche e ai parenti, ma sono anche una buona occasione per dare un tocco di magia durante il periodo natalizio. Sono arricchiti anche con vari decori sempre a tema natalizio come renne, fiocchi di neve e tantissime perline scintillanti o paillettes da indossare nelle giornate delle feste.

Sono diversi anche i grandi nomi dell’industria del lusso e di stilisti di moda come Burberry ad avere realizzato dei maglioni natalizi da donna da indossare. Sono poi diverse le iniziative legate alla beneficenza in modo da poter fare del bene e aiutare, soprattutto in questo periodo di festa.

Maglioni natalizi da donna: modelli

Sono diversi i modelli di maglioni natalizi che si trovano sul mercato e da comprare online, non solo su Amazon, ma anche su altri siti come Asos, Primark oppure H&M che li propongono in tantissime varianti per andare incontro ai gusti di ognuna. Il Fair Isle è uno dei primi modelli che tornano in mente e si contraddistingue per diverse fantasie e colori.

Si trova sia nel colore bianco e nero, ma anche rosso con splendide e diverse decorazioni a tema natalizio. Un modello molto morbido anche grazie alla vestibilità comoda e perfetto per i giorni di festa. Ci sono anche modelli nei color crema con la scritta Buon Natale o anche Merry Christmas sempre con simboli legati a questa festa.

Il marchio H&M li propone in stampa jacquard e lana perfetti sia come regalo di Natale per le amiche, ma anche per sé stesse. Alcuni di questi maglioni, come quelli proposti dal marchio, raffigurano i pinguini o gli sciatori, quindi adatti per una settimana sulla neve. Hanno uno scollo rotondo con i polsini e l’orlo a costine.

Si trovano anche maglioni natalizi con simboli a tema come Santa Claus, le renne, i fiocchi di neve, i pupazzi, oltre agli immancabili omini in pan di zenzero. Sono presenti sia modelli classici, ma anche con lucine che si illuminano. le taglie sono disponibili per tutte e per ogni conformità fisica in modo che ogni donna possa trovare il modello maggiormente adatto.

Maglioni natalizi da donna Amazon

Sono un capo molto presente e comune durante le feste che si possono trovare con diversi prezzi e modelli su Amazon dove cliccando sull’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica dei migliori modelli di maglioni natalizi da donna tra i più apprezzati con una descrizione di ogni capo.

1)Irevial maglione natalizio donna

Un maglione invernale a manica lunga disponibile in vari colori: rosso, nero, verde dalle tonalità calde e classiche. Presentano i simboli legati al Natale come renne, neve, albero di Natale. In cotone e acrilico, si contraddistingue per uno stile classico e semplice. Molto bello e ben rifinito con buone cuciture.

2)Loalirando maglione di Natale

Un maglione dallo stile semplice ed elegante, molto morbido e comodo da indossare. Disponibile nei colori rosso, bianco e grigio con decori natalizi. In cotone misto dal collo rotondo e garantisce una buona vestibilità. Adatto per il periodo delle feste, ma si indossa anche in altre occasioni per tenere caldo.

Insieme ai maglioni natalizi da donna, anche le ultime tendenze sui cappelli natalizi per l’occasione.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.