MacKenzie Scott dona ville in beneficienza

MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, ha donato due delle sue ville in beneficienza. Le case, dal valore di 55 milioni di dollari, sono state cedute lo scorso 29 luglio, ma la donazione è venuta alla luce soltanto adesso.

L’ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott non smette di aiutare quanti sono stati meno fortunati di lei. Lo scorso 29 luglio, anche se la notizia è stata resa pubblica solo nelle ultime ore, ha donato due delle sue ville in beneficienza. Le case, stando a quanto riporta il New York Post, saranno vendute quanto prima per dare vita ad un progetto davvero ambizioso.

Come verranno usati i soldi della vendita

Come reso noto dalla California Community Foundation, organizzazione filantropica no profit, il beneficiario delle ville donate da MacKenzie Scott le venderà quanto prima. Con il 90% dei soldi ottenuti creerà “alloggi a prezzi accessibili“. La parte restante della donazione, invece, servirà per sostenere un programma di integrazione degli immigrati.

Le donazioni precedenti di MacKenzie Scott

Non è la prima volta che Mackenzie Scott dona delle abitazioni in beneficienza. Dopo il divorzio da Bezos, ha ceduto due case acquistate una nel 2007 e l’altra nel 2017, rispettivamente del valore di 24,45 milioni di dollari e 12,9 milioni di dollari.

Situate entrambe su N. Alpine Drive vicino a Coldwater Canyon Park, a Beverly Hills, in California, la prima è di 1000 metri quadrati, mentre la seconda di 400 mq.